VioEdu là gì?

Ra đời từ năm 2020 với tên gọi ban đầu là Đấu trường Toán học VioEdu, sân chơi này sau đó mở rộng sang nhiều môn như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và Toán bằng tiếng Anh.

Mục tiêu của VioEdu là giúp học sinh củng cố kiến thức, phát triển tư duy logic và tạo động lực học tập thông qua hình thức thi trực tuyến kết hợp công nghệ.

Bên cạnh vai trò là một sân chơi học thuật, VioEdu còn là nền tảng giáo dục trực tuyến hướng tới học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhà trường.

Theo giới thiệu từ đơn vị phát triển, hệ thống này cung cấp kho học liệu với hơn 1 triệu nội dung, khoảng 10.000 video bài giảng và ghi nhận hàng tỷ lượt luyện tập mỗi năm trên cả máy tính và thiết bị di động.

Sau hơn 5 năm triển khai, nền tảng này đã thu hút gần 20 triệu người dùng, với khoảng 4 triệu học sinh tham gia mỗi năm.

VioEdu đã phối hợp với nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước tổ chức đấu trường học thuật miễn phí, đồng thời nhận được một số giải thưởng trong lĩnh vực công nghệ giáo dục trong và ngoài nước.

Thí sinh dự thi VioEdu. Ảnh: VioEdu

Đối tượng tham gia và môn thi

VioEdu dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 (bậc tiểu học và THCS).

Cụ thể, môn Toán áp dụng cho toàn bộ các khối lớp; trong khi Tiếng Việt, Tiếng Anh và Toán bằng tiếng Anh chủ yếu dành cho học sinh bậc tiểu học.

Việc tham gia hoàn toàn miễn phí và mang tính tự nguyện, dù tại nhiều trường học, học sinh được khuyến khích tham gia như một hoạt động bổ trợ.

Hình thức tổ chức và các vòng thi

Một mùa thi VioEdu thường gồm 15 vòng, trong đó có 12 vòng sơ loại thi trực tuyến tại nhà, tiếp theo là các vòng thi cấp trường, quận/huyện và tỉnh/thành phố.

Mỗi vòng thi được mở trong một tuần, học sinh làm bài trong khoảng 20 phút và chỉ được tham gia một lần. Kết quả được hệ thống chấm điểm và xếp hạng tự động ngay sau khi hoàn thành.

Trong năm học 2025-2026, theo hướng dẫn của ban tổ chức, vòng thi cấp khu vực (cấp xã/phường) được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến tập trung tại trường, với sự giám sát và ghi hình nhằm đảm bảo tính minh bạch.

Thí sinh tham gia là những học sinh đã vượt qua vòng cấp trường, đạt từ 15 điểm trở lên và được lựa chọn theo thứ tự điểm số. Mỗi bài thi gồm 30 câu hỏi, thời gian làm bài 20 phút.

Cách đăng ký tham gia

Để tham gia, học sinh cần có tài khoản trên hệ thống VioEdu, do nhà trường cấp hoặc tự đăng ký trước thời điểm diễn ra các vòng thi.

Nhà trường thường đóng vai trò phối hợp với ban tổ chức để hướng dẫn học sinh tham gia đúng quy định.

Cách tính điểm và giải thưởng

Kết quả thi được tính dựa trên điểm số và thời gian hoàn thành bài. Ngoài ra, học sinh có thể tích lũy “kim cương” để đổi quà hoặc học liệu.

Ở các vòng thi cao hơn, thí sinh được cấp giấy chứng nhận và xét giải theo thứ hạng.

Vì sao VioEdu thu hút nhiều học sinh?

Theo ban tổ chức, mỗi năm VioEdu thu hút hàng triệu lượt học sinh tham gia. Sức hút của sân chơi này đến từ việc kết hợp học và thi trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa việc học, cùng các yếu tố trò chơi hóa như xếp hạng, tích điểm.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương còn tổ chức khen thưởng học sinh đạt thành tích cao, góp phần gia tăng sự quan tâm đối với cuộc thi.

Tuy nhiên, cùng với quy mô ngày càng lớn, việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong tổ chức thi là yêu cầu được đặt ra ngày càng cao đối với sân chơi này.