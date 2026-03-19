Theo ban tổ chức Đấu trường VioEdu, sáng ngày 18/3 đã diễn ra vòng thi cấp khu vực (cấp xã, phường) tại Hà Nội.

Tuy nhiên, theo ban tổ chức cuộc thi, trong khi phần lớn các trường đang phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc để tạo nên một sân chơi minh bạch thì tại một số phòng thi, trong quá trình giám sát trực tuyến ghi nhận nhiều hình ảnh vi phạm “rất đáng buồn”.

Một số hành vi gian lận được phát hiện như: Cố tình đặt camera sai vị trí, tạo "góc khuất" để can thiệp bài thi; Chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; Giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài và nhiều hành vi gian lận khác.

“Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của một kỳ thi, mà còn làm tổn thương niềm tin của các em học sinh vào sự công bằng, cũng như sự tự tin vào năng lực thực sự của các em. Ban tổ chức khi thực hiện giám sát online đã có đầy đủ bằng chứng và cơ sở để ra quyết định huỷ toàn bộ kết quả thi của các ca thi/phòng thi vi phạm và thông báo tới các đơn vị”, thông báo của ban tổ chức cuộc thi nêu.

Ban tổ chức cho biết, sau khi các ca thi đã kết thúc, công tác rà soát hệ thống video giám sát vẫn được thực hiện kỹ lưỡng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm còn sót lại, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mọi thí sinh.

"Chúng tôi sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ hành vi vi phạm quy chế nào nhằm bảo vệ tuyệt đối tính công bằng của sân chơi Đấu trường VioEdu. Tất cả những trường hợp vi phạm quy chế, đã có đầy đủ bằng chứng và cơ sở để ra quyết định huỷ toàn bộ kết quả thi và thông báo tới các đơn vị", ban tổ chức thông tin.

Ban tổ chức cuộc thi cũng đề nghị các nhà trường trên toàn quốc nghiêm túc phối hợp, minh bạch và khách quan trong tổ chức kỳ thi để các em học sinh có sân chơi công bằng, hiệu quả.

Đấu trường VioEdu là cuộc thi kiến thức online thông qua các trò chơi, miễn phí dành cho học sinh từ lớp 1 đến 9 được tổ chức qua nhiều vòng thi. Sau vòng cấp khu vực, những thí sinh có kết quả tốt sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng cấp tỉnh/thành phố, toàn quốc.