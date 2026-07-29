Vượt qua quy trình đánh giá khắt khe của hội đồng giám khảo quốc tế, Công ty TNHH Công nghiệp Bao bì Visingpack vừa được vinh danh tại lễ trao giải HR Asia Awards 2026 với danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”. Giải thưởng không chỉ ghi nhận những nỗ lực trong việc xây dựng môi trường làm việc thân thiện mà còn khẳng định triết lý phát triển của Visingpack: “Lấy con người làm nền tảng để tạo nên chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững”.

35 năm kiến tạo văn hóa "Phía sau chiếc hộp là tinh thần đồng đội”

Bắt đầu hành trình từ năm 1992, Visingpack hiện là một trong những doanh nghiệp sản xuất bao bì giấy uy tín tại Việt Nam, cung cấp các giải pháp bao bì cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, điện tử và hàng tiêu dùng…

Với hơn 600 cán bộ, công nhân viên, Visingpack xây dựng văn hóa "The Team Behind the Box" - nơi mỗi cá nhân đều được trân trọng, phát triển và đóng góp vào thành công chung.

Nhờ các chính sách phúc lợi toàn diện, chương trình đào tạo, chăm sóc sức khỏe và ghi nhận thành tích đã tạo nên một tập thể gắn kết với 53% nhân sự có thâm niên trên 5 năm và tỷ lệ nghỉ việc duy trì ở mức khoảng 3%.

Không ngừng vươn xa cùng đối tác toàn cầu

Năm 2026 không chỉ đánh dấu thành công về mặt nhân sự mà còn là năm bản lề trong chiến lược mở rộng kinh doanh của Visingpack. Để đáp ứng sản lượng ngày càng tăng từ các đối tác đa quốc gia như Heineken, Panasonic, Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, Masan…, công ty đang triển khai kế hoạch nâng cấp toàn diện nhà xưởng, khu vực làm việc và khối văn phòng.

Đặc biệt, Visingpack liên tục đón đầu công nghệ khi nhập khẩu thêm hệ thống máy in offset thế hệ mới, cùng dây chuyền máy bồi (Laminating machine) và máy bế (Die-cutting machine) hiện đại…. Sự đầu tư này không chỉ nâng tầm năng lực sản xuất mà còn tạo ra một môi trường làm việc khang trang, chuyên nghiệp và an toàn hơn cho người lao động.

Chuyển đổi số, ESG và lời cam kết đồng hành

Tiến tới tương lai, Visingpack đang mạnh mẽ triển khai các sáng kiến ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Công ty áp dụng hệ thống Nhân sự Số (Digital HR) hướng tới mô hình "Văn phòng không giấy", đồng thời duy trì văn hóa Kaizen để khuyến khích mọi sáng kiến cải tiến từ người lao động. Với ngân sách đào tạo liên tục tăng trưởng và 46 chương trình huấn luyện dự kiến trong năm 2026, công ty đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.

Chia sẻ về định hướng phát triển con người, bà Phạm Thị Kim Tân - Tổng Giám đốc Visingpack - khẳng định: "Tại Visingpack, tài sản quý giá nhất không phải là hệ thống máy móc hiện đại, mà chính là những con người đang vận hành chúng. Chúng tôi luôn cam kết đồng hành, kiến tạo một môi trường an toàn và cởi mở để mỗi nhân viên đều có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng, bước đi cùng sự lớn mạnh của công ty".

Cũng theo đại diện Visingpack, giải thưởng HR Asia 2026 là một cột mốc đáng tự hào, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một chương mới. Với định hướng đúng đắn, Visingpack không chỉ tiếp tục hành trình tạo ra những bao bì ấn tượng, mà còn kiên định xây dựng một nơi làm việc truyền cảm hứng, nơi mọi ý tưởng đều được lắng nghe và mọi cá nhân đều tỏa sáng.

Phương Dung