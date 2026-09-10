Bắt đầu hành trình du học từ một lộ trình phù hợp

Với nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam, quyết định du học Úc không chỉ đơn giản là lựa chọn một ngôi trường, mà còn liên quan đến ngành học, chương trình đào tạo, ngân sách và định hướng phát triển trong tương lai.

Từ nhu cầu đó, Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục Vision First cung cấp dịch vụ tư vấn du học, hỗ trợ khách hàng từ bước xác định mục tiêu học tập, lựa chọn ngành và chương trình phù hợp đến chuẩn bị hồ sơ nhập học và Visa du học Úc.

Thay vì áp dụng một lựa chọn chung cho tất cả, Vision First hướng đến việc xây dựng lộ trình dựa trên năng lực học tập, điều kiện tài chính, sở thích và mục tiêu riêng của từng học sinh và gia đình các em.

Quá trình tư vấn có thể bao gồm đánh giá hồ sơ học tập, định hướng ngành, lựa chọn trường và bang phù hợp, tìm hiểu các chương trình học bổng cũng như chuẩn bị những giấy tờ cần thiết cho hồ sơ du học.

Đa dạng lựa chọn học tập tại Úc

Úc sở hữu hệ thống giáo dục đa dạng, từ các chương trình trung học, dự bị đại học, cao đẳng, đại học đến sau đại học và các chương trình đào tạo nghề.

Với sự khác biệt về ngành học, yêu cầu đầu vào, học phí và cơ hội học bổng giữa các trường, việc lựa chọn chương trình phù hợp là một trong những bước quan trọng đối với du học sinh quốc tế.

Thấu hiểu điều đó, Vision First tập trung tư vấn các chương trình giáo dục quốc tế tại Úc, hỗ trợ HSSV tìm hiểu thông tin về trường, ngành học, yêu cầu đầu vào và lộ trình đào tạo.

Bên cạnh lựa chọn chương trình học, doanh nghiệp cũng hỗ trợ toàn bộ hành trình hồ sơ Visa du học Subclass 500, giúp các bạn trẻ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan di trú Úc.

Đối với những trường hợp có học lực, trình độ tiếng Anh hoặc điều kiện tài chính khác nhau, việc lựa chọn đúng chương trình và xây dựng lộ trình học tập phù hợp ngay từ đầu có thể giúp quá trình chuẩn bị hồ sơ rõ ràng và chủ động hơn.

Hỗ trợ từ lựa chọn ngành đến hồ sơ du học

Một trong những yếu tố được Vision First chú trọng là giúp học sinh và phụ huynh có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định về ngành học và trường học.

Đội ngũ tư vấn có thể hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về chương trình đào tạo, điều kiện đầu vào, học phí, học bổng và các yêu cầu liên quan đến hồ sơ du học.

Đối với học sinh đang học phổ thông hoặc vừa hoàn thành chương trình THPT, việc lựa chọn ngành và bậc học phù hợp có thể là bước quan trọng để xây dựng kế hoạch học tập tại Úc.

Trong khi đó, với sinh viên đã có nền tảng học tập hoặc kinh nghiệm chuyên môn, việc lựa chọn chương trình tiếp theo có thể được cân nhắc dựa trên ngành học trước đó, mục tiêu nâng cao chuyên môn và định hướng phát triển cá nhân.

Vision First hướng đến việc cung cấp thông tin rõ ràng và giải pháp phù hợp với từng hồ sơ, thay vì đưa ra một lựa chọn giống nhau cho tất cả du học sinh.

Đội ngũ chuyên môn và mạng lưới giáo dục

Vision First được dẫn dắt bởi đội ngũ có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục quốc tế và tư vấn du học Úc, trong đó có bà Kristine Hà Nguyễn cùng các chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm.

Sự am hiểu về hệ thống giáo dục Úc và quá trình làm hồ sơ du học giúp đội ngũ Vision First hỗ trợ khách hàng trong nhiều bước, từ lựa chọn chương trình, trường học đến chuẩn bị hồ sơ nhập học và Visa du học.

Bên cạnh đội ngũ tư vấn, mạng lưới hợp tác với các trường học và đối tác giáo dục tại Úc cũng là một trong những nền tảng được Vision First chú trọng xây dựng.

Thông qua mạng lưới này, học sinh và phụ huynh có thêm cơ hội tiếp cận thông tin về chương trình đào tạo, học bổng và các lựa chọn học tập tại nhiều cơ sở giáo dục khác nhau.

Đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng trên hành trình du học Úc

Theo Vision First, đến nay công ty đã hỗ trợ hơn 5.000 khách hàng và xử lý hơn 1.800 hồ sơ mỗi năm.

Trong quá trình tư vấn, Vision First hiểu rằng, mỗi học sinh có một xuất phát điểm khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn ngành học, trường học và chương trình đào tạo cần được xem xét dựa trên hồ sơ thực tế thay vì chỉ dựa vào xu hướng của thị trường.

Du học Úc là một quyết định cần được chuẩn bị từ nhiều khía cạnh, từ lựa chọn ngành học, trường học, ngân sách đến hồ sơ nhập học và Visa.

Với định hướng tập trung vào giáo dục quốc tế, Vision First hướng đến việc đồng hành cùng HSSV và phụ huynh trong từng bước của quá trình chuẩn bị du học, cung cấp thông tin và hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của từng hồ sơ.

(Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục Vision First)