Trẻ sinh non và “khoảng trống” vi chất phát triển xương

Theo các chuyên gia y tế, 3 tháng cuối thai kỳ là giai đoạn thai nhi tích lũy phần lớn lượng canxi và phốt pho từ mẹ để xây dựng hệ xương. Do đó, trẻ sinh non (trước 37 tuần) rất thiệt thòi khi quá trình tích lũy này chưa hoàn thiện.

Hậu quả là trẻ sinh non có nguy cơ cao mắc bệnh xương chuyển hóa, xương mỏng, dễ gãy và chiều dài cơ thể thấp hơn đáng kể so với trẻ sinh đủ tháng.

Để giải quyết bài toán này, việc bổ sung canxi và vitamin D3 thường là chỉ định đầu tay. Tuy nhiên, y học hiện đại đã chỉ ra rằng, vitamin D chỉ làm nhiệm vụ tăng hấp thu canxi từ ruột vào máu. Nếu thiếu đi "người dẫn đường" vitamin K2, lượng canxi này sẽ không thể tìm được đường vào xương một cách tối ưu, dẫn đến lãng phí dinh dưỡng mà con vẫn không đạt được mật độ xương như kỳ vọng.

Bằng chứng từ nghiên cứu lâm sàng

Mới đây, một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng được công bố trên tạp chí y học uy tín Nutrition in Clinical Practice (2026) đã chứng minh hiệu quả vượt trội của việc bổ sung tăng cường vitamin K2 đối với trẻ sinh non.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các bác sĩ Ding và Du trên 86 trẻ sinh non dưới 37 tuần tuổi. Trẻ được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm và theo dõi liên tục trong 12 tháng:

Nhóm đối chứng: Bổ sung hàng ngày gồm vitamin D (400 IU/ngày) và vitamin K1 (20 µg/ngày).

Nhóm can thiệp: Được bổ sung tăng cường thêm vitamin K2 (MK-7) với liều 50 µg/ngày và vitamin A (1500 IU/ngày) trên nền phác đồ thông thường.

Kết quả sau 12 tháng cho thấy sự khác biệt vô cùng rõ rệt giữa hai nhóm:

Mật độ khoáng xương (BMD) tăng vượt trội: Trẻ ở nhóm can thiệp (có thêm vitamin K2-MK7) có mật độ xương tại vùng cột sống thắt lưng và xương đùi cao hơn so với nhóm đối chứng.

Bắt kịp đà tăng trưởng chiều cao: Chỉ số hiệu quả tăng trưởng chiều cao chuẩn hóa (HtSDS) của nhóm có K2 (MK-7) cao hơn rõ rệt. Chiều cao của trẻ tiến gần hơn về mức trung bình của trẻ khỏe mạnh cùng độ tuổi, rút ngắn khoảng cách tăng trưởng một cách an toàn.

Tối ưu hóa nồng độ vi chất trong máu: Nồng độ huyết thanh của các vitamin A, D, K1, K2 và 25-OH-D ở nhóm can thiệp đều được nâng cao, thiết lập một nền tảng vi chất tối ưu cho trẻ.

Độ an toàn: phác đồ phối hợp được trẻ sinh non dung nạp tốt, không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể trong thời gian nghiên cứu.

Bảo chứng "Y học thực chứng" cho tầm vóc của con

Thành công của nghiên cứu năm 2026 mang lại một thông điệp mạnh mẽ: Khi một dưỡng chất chứng minh được hiệu quả và độ an toàn trên nhóm đối tượng yếu ớt, đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe nhất như trẻ sinh non, thì đó chính là bảo chứng khoa học. Việc phối hợp bộ đôi vitamin D3 và K2 (MK-7) không còn là lý thuyết, mà đã được chứng minh bằng những milimet chiều cao và độ cứng cáp thực tế của xương.

Đáng chú ý, tình trạng thiếu hụt vitamin K2 ở trẻ sơ sinh phổ biến hơn nhiều người nghĩ. Một nghiên cứu công bố trên Saudi Medical Journal (2023) trên 200 trẻ sơ sinh cho thấy cứ 3 trẻ thì có khoảng 1 trẻ (33%) bị thiếu hụt vitamin K2 trong máu.

Do đó, chủ động bổ sung vitamin K2 song hành cùng vitamin D3 ngay từ sớm không còn là lựa chọn "có thì tốt", mà nên được xem là một mắt xích quan trọng trong hành trình hỗ trợ hấp thu canxi, từ đó giúp phát triển xương và chiều cao cho trẻ - đặc biệt với trẻ sinh non, sinh mổ hay nhẹ cân.

Vì cần bổ sung đều mỗi ngày, sự tiện lợi và an toàn khi dùng lâu dài là yếu tố nên cân nhắc. Cha mẹ có thể ưu tiên sản phẩm phối hợp sẵn vitamin D3 và K2 để dễ duy trì trong cùng một lần; chọn dạng nhỏ giọt hoặc xịt giúp kiểm soát liều thuận tiện; ưu tiên nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng, thành phần minh bạch, hạn chế màu, hương liệu nhân tạo và chất bảo quản để phù hợp với hệ tiêu hóa còn non của trẻ.

Cần nhớ rằng chiều cao và sức khỏe xương của trẻ phụ thuộc nhiều yếu tố - di truyền, dinh dưỡng tổng thể, vận động, giấc ngủ, vitamin D3, vitamin K2 và canxi - nên nếu trẻ chậm tăng trưởng, phụ huynh nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn liều dùng phù hợp với thể trạng từng bé.

Lưu ý: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LineaBon K2 + D3 không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Dược phẩm An Minh)