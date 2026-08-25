Theo quyết định khởi kiện, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 1 - Hà Nội là bị đơn, Thuế Cơ sở 3 - TP Hà Nội là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo VKS, tính đến ngày 29/6/2026, công ty còn nợ hơn 22 tỷ đồng tiền thuế, gồm hơn 5,8 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, hơn 2,6 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 13 tỷ đồng tiền chậm nộp.

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Thuế Cơ sở 3 đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp và tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Vũ Thị Đông, người đại diện theo pháp luật của công ty. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Tại phiên tòa, đại diện công ty đồng ý với số liệu nợ thuế do cơ quan thuế xác định, ngoại trừ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 trở về trước mà doanh nghiệp đề nghị được đối chiếu lại.

Công ty cho biết đã nộp 142 triệu đồng tiền thuế, tiền phạt và các khoản chậm nộp liên quan. Theo doanh nghiệp, việc chưa thể thanh toán toàn bộ số nợ xuất phát từ yếu kém trong quản lý của người đại diện trước đây và tranh chấp giữa các thành viên công ty đang được tòa án giải quyết. Doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện để có phương án trả nợ thuế.

Trong khi đó, Thuế Cơ sở 3 cho biết khoản thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 trở về trước cùng tiền chậm nộp hơn 7,1 tỷ đồng đang được hai bên đối chiếu, chưa đưa vào yêu cầu khởi kiện lần này.

Sau khi xem xét, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Phạm Đồng Trưng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 3.

HĐXX buộc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 1 - Hà Nội thực hiện nghĩa vụ nộp hơn 15 tỷ đồng tiền thuế tạm tính đến ngày 31/7/2026 vào ngân sách Nhà nước.

Kể từ ngày 1/8/2026 cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ, công ty còn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định, với mức 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

TAND khu vực 3 cho rằng việc doanh nghiệp nợ thuế kéo dài với số tiền lớn đã vi phạm quy định về quản lý thuế, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước. Đây là vụ án dân sự công ích được viện kiểm sát khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích công.