Cục Quản lý Thị trường tỉnh tỉnh Hải Dương vừa chuyển giao vụ việc của Công ty TNHH May Đăng Linh cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục điều tra.

Theo nguồn tin từ Tổng Cục Quản lý Thị trường (QLTT), đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT Hải Dương đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, Công an xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH May Đăng Linh (ở thôn Quang Trung, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).

Quá trình kiểm tra đã phát hiện, Công ty đang sản xuất, gia công các sản phẩm áo phông mang nhãn hiệu của các thương hiệu lớn, nổi tiếng như Gucci, Nike, Lacoste.

Cơ quan chức năng đã điều tra, xác minh và xác định, toàn bộ số hàng hóa được sản xuất, gia công tại Công ty là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, trong đó, chỉ tính riêng số lượng hàng hóa thành phẩm đã có giá trị gần 500 triệu đồng.

Hàng nhái các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam bị thu giữ tại cơ sở. Ảnh: DMS

Theo đó, cơ quan chức năng đã phát hiện 6.400 áo phông các loại giả mạo các nhãn hiệu "adidas và hình", "Nike và hình", "Gucci và hình", "Lacoste và hình". Ngoài ra còn có một số lượng lớn bán thành phẩm, nguyên phụ liệu và phương tiện được sử dụng để sản xuất các sản phẩm trên gồm: trên 2.000 sản phẩm bán thành phẩm, gần 100 kg chỉ may, cúc áo và 4 máy may công nghiệp.

Đây là vụ việc sản xuất hàng giả bị phát hiện có quy mô lớn nhất trong hàng chục năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Vụ việc có dấu hiệu cấu thành tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Điều 226 Bộ Luật hình sự nên Cục QLTT Hải Dương đã đã làm thủ tục chuyển giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra và làm rõ vi phạm.

