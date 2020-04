Nếu chú ý tới những điểm này, hầu hết mọi người sẽ không còn phải rơi vào cảnh mất tiền oan cho những sản phẩm điện tử kém chất lượng.

Mong muốn mua được các sản phẩm chất lượng cao với giá cả phải chăng là tâm lý chung của nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, suy nghĩ này đôi khi lại là con dao hai lưỡi, khiến chúng ta chủ quan và mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Để không phải rơi vào cảnh mất tiền oan khi mua đồ điện tử, bạn nên thuộc nằm lòng 6 bí kíp sau.

1. Luôn để ý kĩ vỏ hộp, bao bì sản phẩm

Hàng giả thường không được đóng gói cẩn thận đâu.

Khác với hàng chính hãng, các sản phẩm nhái, kém chất lượng thường không được đóng gói cẩn thận. Thậm chí, một số mặt hàng còn bị mất tem, nhãn mác. Vì thế, khi mua đồ điện tử, đặc biệt là iPhone, bạn nên kiểm tra cẩn thận bao bì của sản phẩm.

2. Kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng

Ít ai nghĩ rằng kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng cũng có thể giúp bạn phân biệt hàng thật - giả.

Để ý kĩ sách hướng dẫn sử dụng cũng là một cách hay để kiểm tra độ thật, giả của sản phẩm. Thông thường, loại sách này luôn được in bằng ngôn ngữ ở quốc gia mà bạn mua hàng. Ví dụ, bạn mua điện thoại ở Mỹ thì sách hướng dẫn phải được in bằng tiếng Anh. Nếu bạn mua hàng ở Mỹ nhưng sách lại in bằng tiếng Trung Quốc thì xin chia buồn, bạn đã mua phải hàng giả.

3. Kiểm tra chất liệu sản phẩm

Đừng quên rằng hàng nhái thường được làm từ chất liệu kém chất lượng, dễ bị trầy xước bạn nhé.

Khác với hàng nhái kém chất lượng, đồ chính hãng luôn được làm từ nhựa, cao su hoặc kim loại cao cấp. Vì thế, chúng thường ít bị trầy, xước hay méo mó. Khi mua hàng, bạn cũng nên chú ý tới cả chất liệu sản phẩm nữa nhé.

4. Đừng quên chú ý tới phông chữ, logo thương hiệu

Đôi khi, sự khác biệt giữa hàng thật và hàng giả lại nằm ngay ở phông chữ.

Để tăng độ nhận diện thương hiệu, các hãng lớn thường rất cẩn thận trong việc in tên và logo của mình lên sản phẩm. Nếu phát hiện ra phông chữ có chút khác thường hay dễ bị tẩy xóa thì bạn nên cẩn thận, đó rất có thể là hàng giả đấy.

5. Sạc pin là thứ thường bị làm giả nhất

Không phải ai cũng đủ tinh tế và kĩ tính để nhận ra điểm khác biệt này đâu.

Trước khi mua hàng, bạn nên lên mạng kiểm tra hình dáng của sạc pin chuẩn bởi đây chính là thứ bị làm nhái nhiều nhất. Đôi khi, điểm khác nhau giữa hàng thật và hàng giả chỉ là một đường viên nhỏ ở phía chân sạc mà thôi.

6. Kiểm tra kích thước và màu sắc của dây cáp

Nếu không kiểm tra kĩ dây cáp, bạn sẽ mua phải hàng giả đấy.

Bên cạnh sách hướng dẫn hay sạc pin thì dây cáp cũng là thứ dễ bị làm giả. Ít ai biết rằng, dây cáp của hàng nhái thường to và dài hơn hẳn dây cáp tiêu chuẩn. Ngoài ra, logo hay kí hiệu in trên dây cũng bị in cẩu thả, dễ dàng bị mờ chỉ sau vài lần sử dụng.

Theo Soha

Theo soha.vn