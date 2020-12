Dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 1.500 căn hộ ở Q.12, TP.HCM được quảng cáo do Công ty Lê Minh kết hợp với Bộ Công an làm chủ đầu tư, tuy nhiên chính quyền địa phương đã phát cảnh báo.

Thời gian gần đây, trên các trang mạng giao dịch bất động sản xuất hiện nhiều tin rao bán Dự án nhà ở xã hội Lê Minh Bộ Công an toạ lạc tại số 1B đường Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM.

Theo quảng cáo, Dự án Nhà ở xã hội Lê Minh Bộ Công an do Công ty Lê Minh kết hợp với Bộ Công an làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 25.787m2 với quy mô 1.540 căn hộ. Trong đó có 1.372 căn hộ nhà ở xã hội và số còn lại là nhà ở thương mại.

Ngoài các tiện ích nội khu như trung tâm thương mại, hồ bơi, công viên, nhà trẻ… dự án còn được quảng bá có vị trí đẹp, toạ lạc trong khu tái định cư 38ha Phan Văn Hớn, dễ dàng kết nối với sân bay và ga tàu điện ngầm.

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội Lê Minh Bộ Công an đang được rao bán.

Về giá bán, những căn hộ nhà ở xã hội tại dự án này đang được chào bán với giá chỉ 20,9 triệu đồng/m2. Trong khi đó, căn hộ thương mại cũng chỉ 27 triệu đồng/m2. Do giá bán này khá rẻ so với mặt bằng giá căn hộ tại TP.HCM thời điểm hiện tại nên dự án được nhiều người quan tâm.

Thông tin về Dự án nhà ở xã hội Lê Minh Bộ Công an có nhiều sai khác khi trên một trang mạng khác lại giới thiệu chủ đầu tư dự án là Bộ Công an, được khởi công từ tháng 6/2020. Giá bán căn hộ nhà ở xã hội chỉ 20,5 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT và nội thất. Các căn hộ nhà ở thương mại có giá 25 triệu đồng/m2.

Trên một trang thông tin khác lại giới thiệu dự án này do Công ty CP Lê Minh làm chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án là Homeland. Tuy nhiên, địa chỉ dự án lại nằm trên đường Dương Thị Giang, P.Tân Thới Nhất, Q.12.

Qua nắm bắt thông tin, mới đây UBND P.Tân Thới Nhất, Q.12 đã phát cảnh báo về dấu hiệu lừa đảo trong việc mua bán căn hộ Dự án nhà ở xã hội Lê Minh Bộ Công an.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hùng – Phó Chủ tịch UBND P.Tân Thới Nhất, Q.12, thời gian gần đây một số sàn giao dịch bất động sản tổ chức giới thiệu cho khách hàng về dự án căn hộ nói trên.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, hiện trên địa bàn P.Tân Thới Nhất không có dự án căn hộ nhà ở xã hội nào của Công ty Lê Minh được triển khai. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu lừa đảo, P.Tân Thới Nhất thông báo đến người dân địa phương và khu vực lân cận để biết để tránh bị kẻ xấu lừa đảo.

Gần đây, tình trạng lừa bán dự án “ma” tại vùng ven TP.HCM xuất hiện nhan nhản. Vào tháng 11/2020, UBND P.Phước Long B, Q.9 cũng phát cảnh báo về việc môi giới rao bán đất nền phân lô tại khu đất dự án Nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Điện tử Thủ Đức.

Khu đất rộng 757,8m2 được môi giới vẽ sơ đồ phân lô rồi nhận đặt cọc giữ chỗ và tiến tới ký hợp đồng góp vốn với khách hàng. Tuy vậy, theo quy hoạch khu đất này dự kiến làm công viên cây xanh và đường giao thông.

Phương Anh Linh