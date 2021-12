Những biệt thự hiện đại đẹp nhất thế giới này diện tích đều vô cùng rộng lớn, thiết kế độc đáo và vô số tiện ích xa hoa, đẳng cấp.

Biệt thự The One, Los Angeles, Mỹ

Biệt thự The One có diện tích hơn 9.700 m2, 600 công nhân đã phải làm việc liên tục trong vòng 8 năm để hoàn thiện công trình này. Là một trong những biệt thự hiện đại đẹp nhất thế giới, The One có view nhìn ra Thái Bình Dương ở phía Tây và dãy núi San Gabriel ở phía Đông.

Từ sân thượng của biệt thự, có thể ngắm được toàn cảnh của thành phố Los Angeles. Biệt thự có giá khoảng 340 triệu USD.

Biệt thự gồm 21 phòng ngủ (phòng ngủ lớn nhất rộng tới 510 m2), 42 phòng tắm, 5 bể bơi, gara đủ chỗ chứa 30 xe hơi, sân chơi bowling, hộp đêm, phòng gym, rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi cùng nhiều tiện ích xa hoa khác. Mặc dù là biệt thự đắt giá nhưng nội thất bên trong được bài trí đơn giản, không quá phô trương (ảnh the one 2 và 3)

Biệt thự Antilla, Mumbai, Ấn Độ

Biệt thự Antilia của tỷ phú Mukesh Ambani, người giàu nhất Ấn Độ được định giá khoảng 2 tỷ USD. Chính vì thế, Antilia không chỉ là một trong những biệt thự hiện đại đẹp nhất thế giới mà còn thuộc top biệt thự đắt đỏ nhất hành tinh.

Biệt thự này rộng hơn 37.000 m2 với 27 tầng, có 3 đường bay trực thăng, 6 tầng đỗ xe, điện thờ, rạp chiếu phim và cả một nhà tuyết với tuyết thật.

Bên trong biệt thự thiết kế hai tông màu chủ đạo là vàng và bạc. Nội thất sang trọng, đắt đỏ dùng đá cẩm thạch, gỗ quý, ngọc trai...

Biệt thự trên đảo Over Yonder Cay, Bahamas

Biệt thự trên đảo Over Yonder Cay là địa điểm nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất thế giới, rất được lòng các tỷ phú và giới thượng lưu. Với diện tích rộng 2.300 m2, biệt thự có tháp ngắm cảnh, sân vườn, bể bơi, rạp chiếu phim...

Toàn bộ nguồn điện cung cấp cho biệt thự là từ năng lượng gió và mặt trời.

Biệt thự nằm trên một hòn đảo, được bao quanh bởi biển nên góc view nào cũng hướng ra biển, thoáng mát và nên thơ

Nội thất bên trong biệt thự sang trọng và đẳng cấp, thiết kế ấn tượng tới từng chi tiết nhỏ.

Biệt thự Villa on Dunbar, Honduras

Biệt thự 4 tầng Villa on Dunbar nằm trên một khối đá lớn nổi bật ngoài khơi bờ biển phía bắc Honduras (Trung Mỹ), được ví như "hòn ngọc" giữa biển Caribbean.

Biệt thự được bao quanh bởi rạn san hô lớn thứ hai thế giới Mesoamerican Barrier.

Biệt thự rộng 1.400m2, có 8 phòng khép kín, bể bơi vô cực, phòng tập gym, quán bar ngoài trời, phòng hội nghị và cả bãi đậu trực thăng. Biệt thự được định giá khoảng 10 triệu USD.

Biệt thự ở Ridgefield, Connecticut, Mỹ

Biệt thự này có tầm nhìn đẳng cấp nhất thế giới với tầm nhìn xa lên đến 80 km

Biệt gồm 2 phòng ngủ, 6 phòng tắm. Thuộc top biệt thự hiện đại đẹp nhất thế giới nhưng tổng diện tích của biệt thự này không quá rộng, chỉ khoảng 450m2.

Biệt thự được định giá khoảng 5 triệu USD.

Minh Châu (Tổng hợp)