Toà nhà được phá huỷ trong âm thầm, nhìn ngoài không ai nhận ra, song bên trong có máy móc và các kỹ sư làm việc để loại bỏ từng cột, kèo và mặt sàn mỗi tầng.

Mới đây, cư dân mạng ở Việt Nam xôn xao về clip ghi lại cảnh phá bỏ một tòa nhà ở Nhật bản. Tuy nhiên, quá trình phá dỡ này không bốc lên từng cột khói bụi giữa phố hay gây nên tiếng động do thuốc nổ.

Thực tế việc phá dỡ này đã xảy ra cách đây nhiều năm, song vẫn gây ấn tượng mạnh về kỹ thuật phá dỡ đặc biệt với cư dân mạng. Công trình được phá dỡ là khách sạn Grand Prince Hotel Akasaka, cao 139m nằm ở thủ đô Tokyo.

Hệ thống máy móc, giàn giáo ở tầng trên cùng sẽ phá bỏ từng tầng dần dần xuống phía dưới

Từ năm 2012, Công ty Taisei đã phá dỡ tòa nhà bằng cách dùng hệ thống tái tạo sinh thái Tecorep được thiết kế để hạ các tòa nhà cao hơn 100m một cách an toàn bằng cách đưa cần trục vào bên trong để tháo dỡ từng tầng.

Công nghệ phá dỡ này giảm bụi và tiếng ồn

Các cột chống được sử dụng để chống đỡ mái nhà, dần dần được hạ xuống trông như một toà nhà được xây dựng theo chiều ngược từ trên xuống. Đầu tiên hệ thống gian giáo được lắp bên ngoài để lắp các tấm cách âm, tránh gây ồn ào, tấm che được đặt trên đỉnh của toà nhà ngăn bụi thoát ra ngoài. Bước đầu tiên là loại bỏ nội thất từ tháng 6/2012 sau đó giàn giáo được nâng lên vào tháng 8/2012.

Hình ảnh khách sạn vào tháng 11/2012 (bìa phải) và sau một tháng thực hiện phá dỡ bên trong toà nhà tháng 12/2012 (bìa trái)

Hệ thống máy móc đặt trên tầng cao nhất có thể phá huỷ, cột kèo, nền nhà. Sau đó, các thiết bị sẽ kéo phần nền nhà và toàn bộ các mảnh vỡ xuống một bậc.

Ưu điểm của kỹ thuật này vượt hẳn lên so với tính an toàn và thẩm mỹ. Kỹ thuật Tecorep giảm tiếng ồn từ 17-23 decibel so với các vụ phá dỡ khác, giảm lượng bụi đến 90% và được cho là thân thiện với môi trường hơn.

Từng tầng bị phá bỏ, hệ thống sẽ tụt xuống dưới cho đến khi chạm tầng 1

Khách sạn này là biểu tượng của kinh tế bong bóng trước đây của Nhật Bản. Hồi cuối những năm 1980, khách sạn luôn lấp đầy hơn 90% phòng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của các chuỗi khách sạn hạng sang do nước ngoài sở hữu đã tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút khách đến khách sạn. Mặc dù, hồi năm 2001, khách sạn trải qua quá trình cải tạo, nhưng doanh thu trung bình mỗi phòng mang về khi chưa phá dỡ chỉ bằng 1/2 so với thời kỳ kinh tế bong bóng.

Cẩm Linh(Theo Japan Property, Japantimes)