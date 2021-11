Theo báo cáo nghiên cứu thị trường quý III/2021 của một trang bất động sản, từ đầu tuần tháng 9, ngay khi được nới lỏng giãn cách, mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản tại Hà Nội bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, đến cuối tháng đã phục hồi 50% so với thời điểm tháng 3/2021. Xu hướng giá bán bất động sản tại Hà Nội vẫn tiếp tục tăng đều trong 9 tháng vừa qua. Loại hình bất động sản có mức tăng cao nhất bao gồm nhà riêng (11-13%) và nhà mặt phố (7-17%). Trong đó, các quận ngoại thành có mức tăng giá cao nhất là Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông. Đánh giá về thị trường bất động sản quý III vừa qua, Bộ Xây dựng cho biết, hoạt động giao dịch mua – bán bất động sản trên thị trường cũng bị ảnh hưởng do dịch bệnh vì không thể tiến hành gặp gỡ, trao đổi, giao nhận … trong khi bất động sản là loại hàng hóa đặc biệt phải qua rất nhiều khâu kiểm nghiệm, pháp lý khi phát sinh giao dịch. Tuy nhiên, bởi lực cầu vẫn duy trì mạnh và sự nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bán hàng trong tình hình mới của các chủ đầu tư nên mặc dù thị trường chịu nhiều ảnh hưởng nhưng số lượng giao dịch có thể nói là tương đối tốt. Bộ Xây dựng nhận định, thị trường bất động sản từ nay đến hết năm 2021 sẽ không có chuyển biến mang tính đột phá, vì nền kinh tế phía Nam vẫn đang gồng mình gánh chịu thiệt hại do dịch bệnh. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt thì thanh khoản bất động sản sẽ tăng trở lại, kéo theo giá cả có thể sẽ tăng nhẹ do nguồn cung còn hạn chế mà nhu cầu nhà ở vẫn cao, giá nguyên vật liệu, nhân công… tăng.