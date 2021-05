Apple vừa tung ra 1 video ngắn quảng cáo cho App Tracking Transparency (minh bạch theo dõi ứng dụng), tính năng làm rung chuyển ngành quảng cáo khiến nhiều ông lớn công nghệ đang mất ăn mất ngủ.

Theo Macrumors, Apple vừa chia sẻ một video quảng cáo mới trên kênh YouTube của mình tập trung vào quyền riêng tư người dùng, nêu bật tính minh bạch của việc theo dõi ứng dụng trên iPhone.

Video giới thiệu khéo léo về App Tracking Transparency thông qua những hình ảnh hài hước trong thế giới thực.

browser not support iframe.

Một người đàn ông gọi ly cà phê và nhân viên pha chế theo anh ta lên taxi, cung cấp ngày tháng năm sinh cho tài xế taxi. Người lái taxi và nhân viên pha chế theo dõi anh ta suốt cả ngày, theo dõi nơi ở và xem các dữ liệu cá nhân.

Tiếp đó, tất cả mọi người anh ta tương tác đều theo dõi anh ta. Cho đến cuối ngày, anh ta bị cả 1 đám đông theo dõi các hành vi của mình.

iPhone với tính năng "minh bạch theo dõi ứng dụng" đã giải cứu anh ta.

Đoạn video làm nổi bật tính năng App Tracking Transparency, cung cấp cho người dùng cách để quyền kiểm soát dữ liệu riêng tư. Những hình ảnh trong đoạn video là minh họa sinh động cho cách các công ty bên thứ ba có thể theo dõi dữ liệu người dùng trên các trang web hay ứng dụng.

Đây cũng là chủ đề được Táo khuyết đề cập nhiều trong thời gian qua, sau khi hãng này phát hành iOS 14.5.

Ngành công nghiệp quảng cáo đang tìm cách chống lại App Tracking Transparency do nó có thể làm giảm doanh thu đến từ các quảng cáo được cá nhân hóa nhờ theo dõi người dùng. Apple cho biết họ không phản đối quảng cáo, nhưng nó cần phải được thực hiện theo cách ít xâm phạm dữ liệu cá nhân hơn.

Với App Tracking Transparency, ứng dụng không còn được truy cập số ID dành cho nhà quảng cáo (IDFA) nếu không được người dùng cho phép. ID quảng cáo cho phép nhà phát triển và nhà tiếp thị theo dõi hoạt động cho mục đích quảng cáo. Nó cũng dùng để nâng cao phân phát và nhắm mục tiêu.



Trong iOS 14.5, khi ứng dụng muốn dùng IDFA của bạn, nó sẽ hiển thị tin nhắn yêu cầu cho phép. Người dùng có hai lựa chọn cho phép (Allow) hoặc không (Ask App Not to Track).

Hải Nguyên