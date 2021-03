Với nhiều giải pháp phục vụ vận hành doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng, quản lý tài chính, tối ưu nguồn nhân sự… Easy Edu là giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp giáo dục - đào tạo.

Công nghệ 4.0 ngày một phát triển, ngành giáo dục cũng không nằm ngoài xu thế đó. Trải qua một năm 2020 đầy biến cố với 3 lần dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các doanh nghiệp giáo dục đã không ít lần phải đóng cửa tạm thời. Nếu như trong giai đoạn đó, các trung tâm không nhanh chóng chuyển mình để thích nghi thì sẽ bị tụt lùi. Các doanh nghiệp giáo dục đã tích cực trong việc chuyển đổi số bằng cách lựa chọn phương thức học trực tuyến.

Từ đợt dịch Covid-19 đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, ông Bùi Ngọc Tự - CEO Easy Edu đã bắt đầu lên kế hoạch và triển khai ngay tính năng dạy học trực tuyến được tích hợp trên nền tảng Easy Edu, giúp dạy và học trực tuyến ngay trên App Mobile, không giới hạn số lượng học sinh, không giới hạn thời gian tiết học. Ngoài ra, tương tác giữa giáo viên với học viên có thể chat online, video call trực tiếp trong từng tiết học. Việc dạy học trực tuyến đem lại hiệu quả tốt cho các trung tâm nhờ các tính năng dễ sử dụng và độ bảo mật cao. Với thao tác nhanh chóng, dễ sử dụng mọi thông tin lớp học và học viên được quản lý đơn giản. Chỉ cần kết nối internet, giáo viên và học viên vẫn có thể tương tác với nhau từ xa.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Olympus Toàn cầu - đơn vị đang lựa chọn nền tảng Quản trị Trung tâm Ngoại ngữ và Doanh nghiệp Giáo dục - Đào tạo của Easy Edu cho biết: “Olympus chuyên tập trung vào sản phẩm tiếng Anh Online, các giáo viên dạy cho học sinh Việt Nam và các nước châu Á khác. Trong quá trình phát triển, chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều phần mềm khác, may mắn là gặp được Easy Edu. Vì thế mà chúng tôi đã có một năm 2020 phát triển. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình”. Ông Tuấn Anh tin rằng với sản phẩm tốt và sự tận tâm, Easy Edu sẽ phát triển và thành công hơn nữa trong tương lai.

Theo nhà phát triển, bên cạnh tính năng dạy học trực tuyến, Easy Edu còn đem đến những tính năng quan trọng khác: giúp các doanh nghiệp giáo dục quản lý và vận hành một cách bao quát, cụ thể; Tiết kiệm đến 80% thời gian quản lý và 50% chi phí. Từng tính năng Easy Edu đem tới cho khách hàng đều có vai trò riêng và hỗ trợ các trung tâm giáo dục - đào tạo từng nghiệp vụ nhất định.

CRM là một trong những tính năng được các trung tâm giáo dục quan tâm. Giúp tối ưu hoạt động chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng. Với hệ thống CRM chuyên sâu cho mô hình kinh doanh giáo dục, người sử dụng quản lý, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Để tăng tính tương tác giữa trung tâm và khách hàng, Easy Edu đã cho ra mắt phiên bản 6.0 Easy Space. Đây là không gian làm việc chung mà mọi thành viên trong doanh nghiệp từ nhân sự, giáo viên, học viên, cho đến khách hàng,… dễ dàng chia sẻ, tương tác với nhau, giúp các doanh nghiệp giáo dục - đào tạo nhanh chóng truyền tải được những thông điệp đến nhân sự và khách hàng của mình, hướng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Ngoài ra là phân hệ đào tạo dễ dàng vận hành mọi mô hình, nghiệp vụ. Cùng với sự mạnh mẽ, linh hoạt, đồng bộ, tự động, Easy Edu dễ dàng vận hành mọi mô hình giáo dục (Online, Offline, Blended Learning, Gia sư…).

Bên cạnh đó là phân hệ tài chính giúp dễ dàng kiểm soát được “sức khỏe tài chính” trong trung tâm…

Easy Edu còn mang đến những bộ giải pháp mở rộng khác bao gồm: Easy Games - học mà chơi, chơi mà học; Easy Exam - học, thi và làm bài tập trực tuyến; Soạn giáo trình giáo án điện tử; Học - Thi, Làm Bài tập trực tuyến ngay trên nền tảng; Chấm điểm tự động…

