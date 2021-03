Nền tảng Easy Edu tích hợp nhiều tính năng giúp các doanh nghiệp giáo dục - đào tạo thay đổi phương thức quản lý, quản trị, hướng đến tiết kiệm thời gian, chi phí trong các hoạt động nhân sự, marketing…

Ngày 8/3, Công ty Cổ phần EMSO ra mắt nền tảng quản trị doanh nghiệp giáo dục - đào tạo Easy Edu. Easy Edu hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp giáo dục - đào tạo, với nhiều giải pháp phục vụ vận hành doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng, quản lý tài chính, tối ưu nguồn nhân sự…

Cụ thể, trong quản lý doanh nghiệp, Easy Edu sẽ tạo ra một không gian làm việc chung, là nơi mọi thành viên (từ lãnh đạo, nhân viên đến học viên) có thể chia sẻ, tương tác với nhau. Điều này hướng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, đặc biệt trong môi trường giáo dục.

Bên cạnh đó, Easy Edu giúp các doanh nghiệp tối ưu các hoạt động chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng. Phần mềm còn giúp dễ dàng kiểm soát “sức khỏe tài chính” của doanh nghiệp, khi có thể rút ngắn tới 90% thời gian thực thi nghiệp vụ tài chính, kế toán, tối ưu nguồn lực nhân sự trong doanh nghiệp…

Sử dụng Easy Edu, các trung tâm còn dễ dàng dạy và học trực tuyến trên app mobile, không giới hạn số lượng học sinh và thời gian tiết học. Giáo viên cũng dễ dàng soạn giáo án điện tử, học - thi, làm bài trực tuyến ngay trên nền tảng, chấm điểm tự động, thuận lợi cho việc dạy và học của trung tâm.

Ông Bùi Ngọc Tự - CEO của Easy Edu cho biết: “Khi sử dụng Easy Edu, các doanh nghiệp có thể “trồng cấy” để thu nhận thành quả trên nền tảng này. Bởi lẽ, có một thực tế, tới 70% chủ các trung tâm giáo dục đi lên từ chuyên môn nhưng kiến thức về quản trị doanh nghiệp gần như bằng 0. Chính vì thế, Easy Edu là giải pháp hữu ích giúp việc quản trị doanh nghiệp giáo dục trở nên đơn giản, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả. Nhờ vào việc thay đổi phương thức quản lý và quản trị doanh nghiệp từ thủ công sang tự động, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm đến 90% thời gian quản lý, 50% chi phí cho các hoạt động nhân sự, marketing…”

Ông Hoàng Mạnh Tùng Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CTO cho rằng, giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 như hiện nay cũng là thời điểm để các doanh nghiệp giáo dục đào tạo bứt phá bằng những chiến lược phát triển, cũng như mô hình hoạt động mới mẻ. “Tuy nhiên, để chuyển đổi số hiệu quả, sự quyết liệt phải khởi nguồn từ người đứng đầu doanh nghiệp. Đây là điều vô cùng quan trọng. Bản thân những người đứng đầu doanh nghiệp giáo dục phải nhìn nhận rõ những khó khăn, thách thức của giai đoạn chuyển đổi này”, ông Mạnh Tùng nhấn mạnh.

Ông Hoàng Mạnh Tùng chia sẻ thêm: “Easy Edu luôn lấy lợi ích và mong muốn của khách hàng làm mục tiêu phát triển. Mọi tính năng, sản phẩm cũng như hệ sinh thái, Easy Edu đang xây dựng luôn nhắm đến mục tiêu đem lại nhiều giá trị nhất đến với khách hàng. Easy Edu không ngừng nỗ lực và phát triển xa hơn nữa trong tương lai.”

Lệ Thanh