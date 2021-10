Các hãng viễn thông Mỹ quảng cáo 5G tốc độ cao, phạm vi phủ sóng rộng song thực tế hoàn toàn trái ngược.

Công nghệ 5G được thiết kế để có tốc độ nhanh hơn 4G với độ trễ thấp, giúp hiện thực hóa những thứ như xe tự lái. 5G hoạt động trên băng tần thấp tuy tốc độ thấp nhất nhưng lại có phạm vi phủ sóng rộng hơn đáng kể, còn băng tần trung tốc độ cao nhưng phủ sóng hẹp hơn. 5G băng tần cao là loại nhanh nhất.

Một báo cáo của tổ chức OpenSignal công bố hôm 14/10 chỉ ra các tester (người kiểm thử sản phẩm) của họ chỉ kết nối được với mạng 5G của T-Mobile 34,7% thời gian, AT&T 16,4% thời gian và Verizon là 9,7% thời gian. Họ cũng không dùng được tốc độ 5G cao nhất.

Số liệu này hoàn toàn trái ngược với những lời hứa hẹn của nhà mạng về 5G trong các quảng cáo. Nó cho thấy họ đang dựa vào 5G để bán hàng trên thị trường viễn thông cạnh tranh khốc liệt.

T-Mobile quảng cáo đang sở hữu “mạng 5G ổn định nhất, nhanh nhất, rộng nhất nước Mỹ” với bản đồ bao phủ gần như màu hồng, gợi ý độ phủ rộng lớn. Bản đồ không phân biệt loại 5G mà khách hàng được dùng. Tuy nhiên, theo tờ rơi, 5G tốc độ cao chỉ có mặt tại vài trăm thành phố, cho vài triệu người thay vì trên cả nước.

AT&T lại khẳng định có “mạng 5G đáng tin cậy nhất”, dẫn thử nghiệm do Global Wireless Solutions thực hiện. Song, công ty cũng chơi “nước đôi” khi nói 5G+ tốc độ cao chỉ dành cho một số khu vực tại hơn 20 bang.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa quảng cáo và thực tế, Phó Chủ tịch Kỹ thuật Grant Castle của T-Mobile cho biết, công ty vẫn đang làm tốt. Trong khi đó, ông Andre Fuetsch, Giám đốc Kỹ thuật Dịch vụ mạng tại AT&T, thừa nhận 5G vẫn ở giai đoạn đầu và sẽ phát triển, cải thiện cùng với các khoản đầu tư và đổi mới.

Phòng Quảng cáo Quốc gia thuộc Tổ chức Kinh doanh đáng tin cậy (Better Business Bureau) Mỹ chỉ trích những tuyên bố về 5G của cả ba nhà mạng. Harold Feld, Phó Chủ tịch tổ chức Public Knowledge, nhận xét 5G hiện nay ở trạng thái “giả”, khi phát triển công nghệ mới, quảng cáo thường đi trước so với tiến độ thực tế.

Khu vực thu nhập thấp cùng một số vùng nông thôn thường là những người cuối cùng được nhận công nghệ mới, theo Christopher Mitchell đến từ tổ chức vận động Institute for Local Self Reliance. Theo ông, thứ được quảng cáo là 5G tại nông thôn thường chỉ nhỉnh hơn một chút so với 4G. Ông cảm thấy có nhiều điều không trung thực trong quảng cáo.

Mỹ không phải quốc gia duy nhất xảy ra tình trạng này. Hàn Quốc đứng đầu danh sách 5G tốt nhất thế giới với thời gian kết nối đạt 28,1%. Ả-rập Xê-út, Kuwait và Hong Kong đều trên 25%, theo báo cáo đầu tháng 9 của OpenSignal.

Du Lam (Theo Reuters)