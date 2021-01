Việc giản lược cùng với bỏ chữ hoa trong slogan huyền thoại “Hãy nói theo cách của bạn” biểu tượng cho một Viettel rộng mở, gần gũi nhưng công nghệ 4.0 hơn với chiến lược và tầm nhìn mới.

Ngày 7/1/2021, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Theo đó, logo có màu sắc chủ đạo mới là đỏ và trắng thay vì màu vàng và xanh như trước. Tên thương hiệu Viettel chuyển từ kiểu viết chữ in sang chữ thường, mềm mại, tinh tế và hiện đại hơn. Đặc biệt, dấu chấm của chữ “i” được cách điệu bằng biểu tượng dạng văn bản của tin nhắn số.

Cùng với đó, slogan “Say it your way - Hãy nói theo cách của bạn” được rút gọn thành “your way” - theo cách của bạn. Vì sao slogan của Viettel lại “ít chữ” hơn?

Khi “nói” không còn phù hợp trong thời đại số

Gần 20 năm trước, Viettel bước chân vào thị trường viễn thông và tái định vị thương hiệu lần thứ nhất: slogan “Say it your way” (Hãy nói theo cách của bạn) ra đời. Triết lý của họ khi đó là tiên phong đổi mới nhưng lắng nghe, thấu hiểu khách hàng. Và động từ “Say - nói” cũng rất trực quan, thể hiện ngay hoạt động kinh doanh cốt lõi của Viettel là viễn thông.

Ông Lê Đăng Dũng - Quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, slogan này có 2 ý nghĩa. Thứ nhất là tôn trọng khách hàng, lắng nghe nhu cầu của họ và phục vụ họ như những cá thể riêng biệt. Thứ hai, mọi ý kiến của cán bộ nhân viên Viettel đều được Tập đoàn tôn trọng, lắng nghe và giải quyết.

Sau gần 20 năm, Viettel đã hoàn tất sứ mệnh phổ cập dịch vụ viễn thông tới mọi người, đồng thời thực hiện được lời hứa “phục vụ mỗi khách hàng như những cá thể riêng biệt”. Viettel đã làm được điều này nhờ việc xây dựng thành công “Hệ thống tính cước theo thời gian thực” (vOCS) của riêng mình.

Thế nhưng, Viettel không còn chỉ là viễn thông. Trong những năm gần đây, tập đoàn này đã xây dựng được 4 trụ cột kinh doanh chính. Bên cạnh viễn thông, Viettel còn có 3 trụ cột mới: an ninh mạng; sản xuất thiết bị điện tử viễn thông; công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Ngay cả viễn thông - dịch vụ truyền thống của Viettel cũng đã biến đổi thành viễn thông số (viễn thông kết hợp với giải pháp CNTT để cung cấp dịch vụ số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống).

Kể từ năm 2018 khi Viettel tuyên bố sứ mệnh mới của mình là “chủ lực, tiên phong trong kiến tạo xã hội số ở Việt Nam” thì nội hàm của một công ty viễn thông truyền thống đã thay đổi lớn. Viettel đã chuyển mình trở thành nhà cung cấp dịch vụ số thực sự.

Cho tới cuối năm 2020, Viettel đã hình thành nên 6 lĩnh vực chủ đạo để kiến tạo xã hội số gồm: Hạ tầng số; Giải pháp số; Nội dung số; Tài chính số; An ninh mạng và Nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao. Cũng vì thế, slogan “Say it your way” - vốn nặng về hình ảnh của một công ty viễn thông đã không còn phù hợp với hình ảnh của Viettel trong thời đại số với sứ mệnh mới.

Ít hơn nhưng nhiều hơn

Slogan mới của Viettel chỉ đơn giản là “theo cách của bạn”, có số chữ ít hơn cái cũ. Tuy nhiên, về mặt ý nghĩa, slogan mới thể hiện một phạm vi rộng hơn cũng như cấp độ cao hơn trước đây.

Ông Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel giải thích: “Có thể hiểu đơn giản, trước đây khách hàng muốn Viettel phục vụ gì thì cần nói ra, nhưng bây giờ thì khách hàng không cần nói nữa mà Viettel hiểu ý và phục vụ tức thời”. Với công nghệ 4.0, Viettel có thể hiểu khách hàng mà “họ không cần nói” không chỉ ở lĩnh vực viễn thông mà còn ở nhiều dịch vụ số khác mà công ty này cung cấp.

Trước đây, Viettel phục vụ, chăm sóc khách hàng như những cá thể riêng biệt nhưng làm thủ công; còn bây giờ công ty này sẽ phục vụ bằng công nghệ cao, tự động hóa với AI, Big Data và Robotics.

Chưa hết, nếu như trước đây, việc lắng nghe trong lĩnh vực viễn thông của Viettel là để hiểu khách hàng và phục vụ. Còn giờ đây, với “Theo cách của bạn” trong cung cấp dịch vụ số, Viettel vẫn lắng nghe để hiểu nhưng nhằm tạo cơ hội cho khách hàng được là chính mình, tự tỏa sáng và thể hiện cái tôi với những dịch vụ mà Viettel cung cấp.

Với “Hãy nói theo cách của bạn”, Viettel là một nhà mạng chủ yếu cung cấp dịch vụ thoại, tin nhắn và Internet. Còn với “Theo cách của bạn”, Viettel là một nhà cung cấp dịch vụ số, không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông (viễn thông số) mà có thể đem lại một hệ sinh thái số phục vụ trọn vẹn các nhu cầu của khách hàng.

Ngày nay, mọi người có thể dùng dịch vụ data 4G, 5G của Viettel, mua hàng trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò, thanh toán qua ViettelPay, giao hàng nội thành với MyGo, giao hàng liên tỉnh với Viettel Post, khám chữa bệnh từ xa với Telehealth, học tập online với ViettelStudy... Trong suốt những hoạt động đó, các kỹ sư an ninh mạng của Viettel là người âm thầm bảo vệ và “chữa cháy” khi có những vấn đề về an toàn trên không gian Internet.

“Điều quan trọng là các nền tảng online của Viettel có chức năng để người dùng tự trải nghiệm dịch vụ rồi tự chọn, và hệ thống sẽ đáp ứng đúng nhu cầu đó”, ông Lê Đăng Dũng chia sẻ.

Và như vậy, khi slogan là “Say it your way”, khách hàng được đặt vào vị trí trung tâm để Viettel phục vụ. Với slogan mới “your way”, giá trị cốt lõi đó được mở rộng ra không chỉ gói gọn trong lĩnh vực viễn thông và được nâng lên ở tầm cao mới.

