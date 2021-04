Chăm làm việc nhà: Julie Lythcott-Haims, cựu trưởng khoa tại ĐH Stanford, Mỹ, tác giả cuốn How to Raise an Adult, từng chia sẻ: “Đứa trẻ không nấu ăn có nghĩa ai đó đã làm hộ trẻ. Lúc đó, trẻ không chỉ mất đi năng lực làm việc mà còn bỏ lỡ cơ hội để hiểu rằng cần phải hoàn thành công việc và ai cũng phải đóng góp vào đó”. Bà đưa ra kết luận dựa trên nghiên cứu kéo dài 80 năm về ảnh hưởng của làm việc nhà đối với cơ hội thành công sau này, do ĐH Harvard tài trợ. Ảnh: AdobeStock.