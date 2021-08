Nếu Hoàng Oanh chăm con cẩn thận, sát sao như đa số người mẹ châu Á, thì ông xã Jack lại có cách phóng khoáng hơn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP.HCM, ekip chương trình Chat với mẹ bỉm sữa không thể ghi hình trực tiếp tại phim trường. Bằng hình thức ghi hình trực tuyến, MC Ngọc Lan và tiến sĩ tâm lý học Tô Nhi A đã kết nối online tới Singapore để gặp gỡ một nhân vật đặc biệt - Á hậu, MC Hoàng Oanh.

Xuất hiện tại chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 96, đây cũng là lần hiếm hoi Á hậu Hoàng Oanh chia sẻ chi tiết về quá trình khó khăn khi mang thai và sinh non con đầu lòng mà không có ông xã bên cạnh. Cô cũng tiết lộ về cuộc sống ở Singapore và khoảng thời gian suýt “đánh mất” bản thân vì tất bật chuyện con cái. Từ đây, MC Ngọc Lan và TS. Tô Nhi A đã có một cái nhìn hoàn toàn khác với hình ảnh vui vẻ, tràn đầy năng lượng thường ngày của nàng hậu.

Á hậu Hoàng Oanh trải qua những ngày khó khăn khi sinh con mà không có chồng bên cạnh.

Hoàng Oanh và chồng người Mỹ - Jack Cole tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2019 sau hơn 1 năm hẹn hò. Đến tháng 2/2020, hai vợ chồng thông báo có tin vui. Trong chương trình, nàng hậu còn không ngại ngần “bóc phốt” những pha thể hiện tình cảm của chồng Tây khiến cô nhiều phen hụt hẫng.

“Chồng mình là một người rất lý trí, khi anh biết có em bé, anh rất nhẹ nhàng, sẽ nghĩ ngay tới những dự định trong tương lai. Suốt ngày mình nói anh chẳng lãng mạn gì hết, khi làm việc ở nhà, lâu lâu anh chạy vô ôm con một cái mà không đụng mình miếng nào hết. Mình còn nghĩ không biết anh có thấy mình không. Tới tối, anh mới nói hồi sáng thấy mình đẹp” - Hoàng Oanh hài hước chia sẻ.

Nhưng ngược lại, chồng Hoàng Oanh cũng là một người rất chín chắn, trách nhiệm và chọn cách thể hiện tình cảm qua hành động thực tế.

Ở những tháng cuối thai kỳ và những ngày đầu con chào đời không có chồng bên cạnh, Hoàng Oanh có chút chạnh lòng, đặc biệt là khi đón nhận tin dữ: Thai 7 tháng bị dọa sinh non. "Một tháng nằm trên giường, mình rất căng thẳng, rất buồn vì không có chồng bên cạnh. May mắn giữ được 1 tháng thì tháng thứ 8 mình sinh, cũng là sinh non và em bé nặng có 2,7 kg. Những tháng đầu không có chồng bên cạnh chăm con, mình tủi thân và buồn đủ thứ. Mẹ với mình chia ca để chăm em bé, mình ca tối còn mẹ ca sáng. Tối có một mình mình ôm con, con khóc mình cũng khóc. Có những ngày tay mình đau tới mức bế con cũng không nổi” - nàng hậu tâm sự.

Sau những tủi thân đó, Á hậu Hoàng Oanh càng nóng lòng mong chờ đoàn tụ với chồng. Vừa sinh xong, Hoàng Oanh vừa tất bật chăm con, còn chạy ngược chạy xuôi ròng rã 2 tháng để hoàn tất hồ sơ cho con qua Singapore gặp ba. “Khoảng thời gian này mình căng thẳng tới mức mất sữa luôn, nhưng mình vẫn rất háo hức để qua với chồng. Mọi người hỏi sao mùa dịch mà vẫn dẫn con đi, thì đây cũng là quyết định khó khăn đòi hỏi mình phải có nhiều sự chuẩn bị để mà an toàn nhất cho bé. Khi em bé được mấy tháng là phải đi máy bay qua đây gặp ba” - cô chia sẻ.

Hoàng Oanh và con đang sống cùng chồng ở Singapore.

Biết trước rằng qua Singapore sẽ không có gia đình phụ chăm con, MC Hoàng Oanh đã cẩn thận chuẩn bị tinh thần sẵn sàng và kỹ năng đủ để chăm con một mình.

Nhưng những ngày đầu bắt đầu cuộc sống nơi xứ người không lý tưởng như cô nghĩ. “Ngày khổ sở nhất là ngày qua đến Singapore. Mình vừa chăm con vừa làm việc nhà, không có thời gian cho bản thân. Ngày nào 9-10 giờ tối mình cũng đứng rửa chén. Đến một ngày mình quá căng thẳng, mình nói với chồng là không làm được như vậy nữa, mình không thấy thoải mái, không có cuộc sống riêng. Mình chăm con rất hạnh phúc nhưng mình chới với như vậy thì không tốt cho con, mẹ phải vui vẻ hạnh phúc thì con mới nhận được những năng lượng tích cực”.

May mắn cho nàng hậu là anh chồng rất tâm lý, sớm nhận ra vấn đề và cũng nhiệt tình hỗ trợ vợ. Từ lúc đó, Hoàng Oanh dần lấy lại được sự cân bằng, lấy lại tinh thần vui vẻ và tận hưởng cuộc sống hơn.

Á hậu Hoàng Oanh dần thích nghi với cuộc sống mới.

Lấy chồng ngoại quốc vốn dĩ sẽ có nhiều khác biệt văn hóa, ngay cả quan điểm nuôi con của hai vợ chồng Hoàng Oanh cũng khác nhau một trời một vực. Nếu Hoàng Oanh cẩn thận, sát sao như đa số người mẹ châu Á, thì ông xã Jack lại có cách “bụi đời” hơn.

Nàng hậu cho biết: “Mình theo ông bà ở Việt Nam chăm con rất kỹ, sợ nắng, sợ gió, sợ té nên rất bảo bọc, chăm sóc, còn chồng mình thì kệ con cho con lớn. Đó là hai sự khác biệt mình phải tìm cách dung hòa. Hai vợ chồng mình cũng thích và thống nhất cho con tiếp xúc thiên nhiên nhiều, nên 6 tháng là cho đi biển, đi rừng, để cho con thử hết tất cả mọi thứ, tự tin với thế giới xung quanh và tăng sức đề kháng”.

Sau những khó khăn, vất vả từ khi mang thai, sinh con đến đoàn tụ với chồng, đến hiện tại nhìn lại, Á hậu Hoàng Oanh cũng không ngờ việc có con có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, kiên cường đến vậy.

Cuối chương trình, Hoàng Oanh có chút xúc động khi gửi lời cảm ơn tới mẹ và gia đình đã đồng hành, chăm sóc cô từng chút một khi mang thai và sinh con. Sau màn “bóc phốt” ông xã, Hoàng Oanh vẫn không quên gửi lời nhắn gửi ngọt ngào, hy vọng cả hai sẽ ngày càng thấu hiểu, đồng cảm với nhau nhiều hơn, để con trai sẽ luôn tràn đầy hạnh phúc và yêu thương từ gia đình.

