Bọn trẻ nhà tôi cuồng chân, chán nản vì bị giam trong nhà, hết tivi rồi điện tử. Vậy còn nhà các bạn thì sao?

Bằng giờ này những năm trước, cả nhà tôi đã vi vu ở biển, lũ trẻ háo hức đi chơi, đòi quà 1/6. Còn năm nay thì khác. Những ngày này ra đường, nhất là buổi tối cứ có cảm giác như giao thừa sắp đến. Dịch Covid-19 lại một lần nữa tung hoành từ Bắc vào Nam. Cứ tưởng yên ổn được như năm ngoái thì trẻ con được gỡ lại bằng kỳ nghỉ hè, vui chơi sau khi đã học online đến phát chán. Năm nay thì đành vậy.

Tôi nghĩ không chỉ riêng nhà mình mà có lẽ nhiều bố mẹ cũng đau đầu với việc trẻ con ở nhà làm gì, chơi gì cho hết ngày. Mọi hoạt động của lũ trẻ chỉ ở trong nhà, chắc hẳn bạn cũng như tôi có lúc điên đầu vì phân xử các cuộc tranh giành, hoặc phải luôn để mắt giám sát để bọn nhóc không la cà trên mạng quá nhiều.

Nhưng chúng tôi vẫn còn may mắn khi không thuộc F nào. Hôm qua, tôi đã cho hai con xem loạt ảnh các cháu bé, có bé 4-5 tuổi phải đi cách ly một mình. Các con tôi cần biết chúng đã may mắn hơn rất nhiều so với hơn 4.000 trẻ em đang phải cách ly khắp cả nước. Thấy mình may mắn để sống có trách nhiệm hơn.

Ảnh: VietNamNet

Các con có một cái Tết thiếu nhi tại nhà sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. Dù có vất vả hơn, nhưng tôi dự định hôm nay sẽ cùng hai con vào bếp làm món cánh gà rán mà chúng thích. Còn quà 1/6, tôi sẽ cho chúng mỗi đứa một phong bì 200 nghìn. Ở lứa tuổi 10-12, tôi cho rằng quà là tiền cũng hợp lý.

Về lâu dài trong hè này, tôi dự định sẽ dành thời gian cho các con hơn. Tôi đã mua cờ vua, cờ tướng để cả nhà có thể chơi và thi đấu cùng nhau. Với con gái, tôi dự định sẽ dạy con nấu ăn, có nhiều món mà các bạn tuổi teen rất thích như trà sữa, các món ăn vặt sẽ nằm trong kế hoạch dạy của tôi.

Tôi nghĩ “mùa hè tại gia” năm nay là lúc chúng ta sống chậm lại, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, cha mẹ cũng hiểu con cái hơn.

Tôi dám chắc, sau này khi dịch qua đi, tôi, các bạn và con cái chúng ta sẽ hào hứng kể lại một mùa hè chưa từng có trong đời khi ở nhà là yêu nước.

Độc giả Hoài Anh(Hà Nội)

Nguồn gốc ngày Quốc tế Thiếu nhi có thể bạn chưa biết Để tưởng nhớ những em bé vô tội đã bị Đức Quốc Xã sát hại, năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Những lời chúc ấm áp dành tặng trẻ ngày Quốc tế Thiếu nhi Ngày Quốc tế Thiếu nhi, bên cạnh những món quà, bạn hãy dành những lời chúc ý nghĩa, ấm áp gửi tặng các bạn nhỏ. Dưới đây là một số lời chúc, độc giả có thể tham khảo: