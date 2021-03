"Chị ơi, em cưới chồng, lần này em suy nghĩ kỹ rồi!". Sau đúng một tuần được mai mối giới thiệu, Nhi, em họ chị Uyên thông báo... tuần sau tổ chức lễ cưới.

Chị Uyên và nhiều người thân rụng rời nhận thông báo hai hôm nữa hai bên gia đình gặp mặt, em đi đăng ký kết hôn, rồi một tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới. Đầu tháng, Nhi còn bảo, em chỉ mong sang tháng sẽ được bay.



Chị Uyên thật sự chỉ muốn gào lên: "Em có điên không? Bao nhiêu lần như vậy rồi?".



Biết rằng mọi ý kiến của mình lúc này trở nên vô ích, sẽ chỉ làm quan hệ thêm căng thẳng, chị Uyên vẫn cố vớt vát: "Mình cứ tìm hiểu thêm vài tuần, vài tháng. Có mất mát gì đâu!".

"Lần này em suy nghĩ kỹ lắm rồi! Bên nhà trai giục cưới để đẻ luôn. Mà tuổi của em cũng đã lớn, đi nước ngoài em thấy chông chênh lắm", Nhi đáp.



Chị Uyên nghẹn đắng. Hai năm qua, Nhi nghỉ việc, dồn hết mọi vốn liếng quyết tâm học tiếng để đi xuất khẩu lao động, kiếm tiền nuôi con.



Những tưởng cô đã kiên định với kế hoạch của mình thì mới tuần rồi, người quen mai mối cho một anh cùng quê, vừa đi xuất khẩu lao động về, giờ đang làm bảo vệ cho một công ty.



Anh này lớn hơn Nhi hai tuổi, chưa một lần vợ, vẻ ngoài khá đẹp trai, theo lời mọi người thì hiền lành, tốt tính. Sau lần đầu gặp, anh ta đặt vấn đề luôn chuyện cưới hỏi vì gia đình muốn anh lấy vợ, sinh con.



Không biết Nhi suy nghĩ đến đâu, gật đầu ngay, ở lại lấy chồng. Đổ sông đổ bể hàng trăm triệu đồng đầu tư cho kế hoạch đi nước ngoài làm việc hai năm qua.



Nhiều người thân, chị quen, bạn bè biết chuyện tuyên bố từ mặt không dự cưới của Nhi nữa.



Chị Uyên nói, kể chuyện của Nhi, nhiều người sẽ nói chị bịa đặt, chém gió vì trên đời làm gì có người như vậy.



Đây là lần thứ 4 Nhi kết hôn. Trừ lần đầu tiên, khi cô vừa tốt nghiệp một trường đại học, có thời gian yêu đương tìm hiểu kéo dài nhất khoảng nửa năm.



Ngay trong ngày cưới, lần đầu tiên Nhi mặc áo cô dâu, xuất hiện một người phụ nữ dắt theo đứa con nhỏ đến dự nói là vợ con của Thông, chú rể.



Nhi tra khảo chồng, anh giải thích đó là chuyện từ lâu, hai người không qua lại nữa. Chưa hết, lúc này cô mới biết, lúc yêu Thông khoe anh mua căn hộ theo dự án, trả góp chỉ là nói xạo.



Giờ cũng mới lộ ra, Thông lông bông không có việc làm chứ cũng không phải là làm việc tại một công ty nằm ở tòa nhà giữa phố như lời anh kể.



Lúc này, Nhi đã có thai được hơn hai tháng, sự đã rồi nên cô ngậm đắng nuốt cay, hai vợ chồng suốt ngày khục khặc. Sau đó, Thông bỏ đi, tiện tay cầm luôn tài sản có giá nhất của Nhi là chiếc xe máy.



Nhi về quê sinh con, để cháu cho bà ngoại nuôi rồi ra quay ra thành phố làm việc. Phải liên lạc mọi cách với Thông, Nhi mới hoàn tất được thủ tục ly hôn.



Hơn hai năm sau, chưa ai kịp biết Nhi yêu đương thế nào thì cô thông báo cưới chồng. Anh này là một người quen từ hồi đi học, vô tình gặp lại trên mạng, nhắn tin qua lại.



Anh ta sống ở Sài Gòn, chưa vợ con gì, qua lời kể thì là một chủ tiệm sửa xe. Nhắn tin qua lại thời gian, anh ta nói sắp tới có việc về quê một tuần, muốn tiện một công đôi việc làm đám cưới luôn. Nhi đồng ý, về quê cưới chồng.



Thời điểm đó, gia đình phản đối vì bố Nhi vừa mất mới nửa năm, chưa hết tang. Nhi gạt đi, nói khó thu xếp được dịp nào khác. Có điều, tránh tang cha nên chỉ đăng ký kết hôn, làm cái lễ nhỏ nhỏ giữa hai bên gia đình.



Cưới xong, ở với nhau được vài ngày, Nhi ra Bắc, chồng vào Nam, để hai bên có thêm thời gian thu xếp công việc trước khi đón cô vào. Nhưng cô chưa kịp theo chồng, đã làm thủ tục ly hôn, chẳng ai rõ ngọn ngành lý do.



Yên ổn được một thời gian, Nhi khoe đang quen một người làm việc bên Hàn Quốc, đã qua một đời vợ. Hai người yêu qua mạng, chưa một lần gặp mặt nhưng rất tâm đầu ý hợp.



Kế hoạch hai năm nữa anh sẽ về nước nhưng không hiểu bàn tới bàn lui thế nào lại thấy Nhi tổ chức lễ cưới vắng chú rể. Nhi bỏ việc, về sống với bố mẹ chồng - người chồng chưa một lần gặp mặt ngoài đời.



Đâu gần hai tháng sau, Nhi quay lại thành phố, không còn nhắc đến chuyện người chồng ở Hàn. Lần đó, chú rể không về nước nên không làm đăng ký kết hôn.



Đó là chưa tính một lần Nhi suýt cưới một ông 67 tuổi sau vài lần đi uống nước. Có điều, đến phút cuối, "bác" này lại nhận cưới mối khác làm Nhi rầu rĩ mất thời gian.



Công việc bấp bênh, Nhi quyết tâm đi xuất khẩu lao động, vào trung tâm học tiếng, rèn luyện kỹ năng, tác phong công nghiệp gần hai năm nay.



Nay cô lại báo cưới chồng, bỏ hết mọi kế hoạch, công sức. Và vẫn y bao lần trước, gặp là cưới, cô không cần cho mình thời gian, cơ hội tìm hiểu, chí ít là để biết người sẽ là chồng mình là người như thế nào.



Nhiều người biết chuyện lắc đầu ngán ngẩm. Vài người thân góp ý, phản đối, Nhi bỏ ngoài tai. Mọi người không phản đối cô lấy chồng, chỉ mong cô rút kinh nghiệm những lần trước mà tìm hiểu thêm.



Riêng mẹ Nhi, vẫn mong con gái lấy chồng, bà cũng nhỏ to: Chắc mối này ổn!



Nhiều người chọn nhầm chồng, còn Nhi đâu có kịp chọn. Bên ngoài, lắm người suýt xoa, sao cô lấy chồng dễ dàng đến thế.



Theo các chuyên gia, có những người không bao giờ họ rút kinh nghiệm từ những lần trước, mà suốt đời có thể lặp lại những sai lầm y như những lần đầu trong công việc và các mối quan hệ.



Có thể trong tiềm thức, từ bé đã có một cơ chế hình thành trong con người họ về việc tương tác trong mối quan hệ.



Với Nhi, nhiều người chỉ có thể lý giải, cô quá hạ thấp giá trị bản thân, tự rẻ rúng chính mình. Cứ miễn nhìn bề ngoài là đàn ông, chịu cưới là cô gật đầu.



Cưới khi không biết, không hiểu một chút nào về đối phương, cưới vì người ta tranh thủ có dịp về quê, cưới khi không cần gặp mặt chú rể và giờ là cưới... để đẻ.



Chẳng lẽ, cứ phải lấy chồng, cô mới thấy mình có giá trị, mới thấy an toàn?

