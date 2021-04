Để chống cỏ dại, tạo cảnh quan, nhiều vườn thanh long tại huyện Tân Trụ (Long An) được người dân phủ kín bằng những thảm hoa mười giờ rực rỡ sắc màu.

Xem video: Vườn thanh long được ‘trải' thảm hoa mười giờ rực rỡ sắc màu

“Trên hoa, dưới hoa”

Hai bên trục đường dẫn vào trung tâm thị trấn Tân Trụ (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) là những vườn thanh long, ruộng lúa xanh mướt mắt. Đặc biệt, nhiều khu vườn được phủ kín phần đất trống bằng những thảm hoa mười giờ rực rỡ sắc màu.

Trên những khu vườn này, người dân không để các luống đất trồng thanh long mọc cỏ dại hoặc để trống. Thay vào đó, họ trồng nhiều giống hoa mười giờ với nhiều màu sắc, kích thước bông khác nhau.

Những luống đất trồng thanh long của anh Hùng được phủ kín bằng các loại hoa mười giờ rực rỡ sắc màu.

Nhiều loại hoa mười giờ với những sắc màu tím, hồng, đỏ, vàng… được chủ vườn trồng dọc theo các hàng thanh long thẳng tắp. Chỉ ít ngày, loài hoa có sức sống mãnh liệt này đã phủ kín phần đất trống trên những luống đất trồng thanh long.

Thời điểm hoa mười giờ chưa trổ bông, nhìn từ xa, những vườn thanh long này hệt như tấm thảm màu xanh ngọc bích. Vào giờ hoa nở, thảm xanh ấy lại biến thành “tấm vải caro” với những sọc màu đỏ, tím, vàng… từ các loại hoa mười giờ.

Đất giàu dinh dưỡng nên hoa mười giờ mọc rất sung, cho hoa dày đặc, bông to, màu sắc bắt mắt.

Anh Nguyễn Ngọc Hùng (45 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ), chủ vườn thanh long trồng xen hoa mười giờ, cho biết, anh trồng loài hoa này trong vườn quanh năm. “Thời điểm thanh long nở, dưới gốc cây, hoa mười giờ cũng cho bông. Có thể nói, lúc này, vườn thanh long của tôi "trên hoa dưới hoa" trông rất thích mắt”.

Cách vườn cây ăn trái vừa thu hoạch của anh Hùng không xa là cánh đồng có vườn thanh long đang trổ hoa. Nơi đây cũng được chủ vườn phủ kín các luống trồng cây bằng loài hoa mười giờ cho bông màu vàng, tím, đỏ…

Anh Hùng cho biết, việc trồng hoa mười giờ trong vườn thanh long rất đơn giản. "Vùng đất Tân Trụ rất nhiều giống mười giờ, chủ vườn chỉ cần đi xin cây về cắt nhỏ rồi rải lên vườn. Sau ít ngày, mười giờ sẽ phủ kín đất, cho hoa rực rỡ", anh Hùng chia sẻ.

Nhìn từ trên mặt đường, vườn thanh long xanh ngắt nổi bật với những chấm màu tím, đỏ, vàng li ti từ hoa mười giờ. Đặc biệt, những rạch nước nhỏ để tưới thanh long cũng được loài hoa giàu sức sống này phủ kín hai bờ, nở hoa vàng rực.

Chống cỏ dại, tạo cảnh quan

Gần trưa, hoa mười giờ bung nở rực rỡ, phủ kín rãnh đất giữa các luống trồng thanh long tạo thành dải màu hồng dài tít tắp.

Anh Hùng cho biết, thông thường, các chủ vườn thanh long chỉ sử dụng rơm rạ để che, phủ xung quanh gốc thanh long. Phần đất trên, giữa các luống trồng loại cây ăn trái này thường được chủ vườn để trống, cỏ dại mọc um tùm.

“Thay vì để cỏ dại mọc, hút chất dinh dưỡng của thanh long, tôi trồng hoa mười giờ. Loài hoa này dễ trồng, phát triển mạnh mà không cần phải chăm sóc, phân bón. Chỉ cần trồng một thời gian, chúng đã phát triển thành thảm, che phủ đất trống khiến cỏ dại không thể mọc”, anh Hùng chia sẻ.

Vào thời điểm thanh long trổ bông, cùng với hoa mười giờ, cánh đồng trồng loại cây ăn trái này tạo nên cảnh “trên hoa dưới hoa” rất đặc biệt.

Theo anh, đây là cách chống cỏ dại hiệu quả, rẻ tiền và rất an toàn bởi không phải sử dụng thuốc hóa học để diệt trừ cỏ dại. “Ngoài ra, trồng hoa mười giờ trên các luống đất như thế còn mang mục đích làm cho cây, trái thanh long sạch sẽ, không bám đất, sình. Bởi, khi hoa phủ kín đất trống, mưa xuống, đất, sình không bắn lên, đọng lại trên thân, hoa, trái thanh long”, anh Hùng nói thêm.

Người dân địa phương cho biết, vào thời điểm nào trong năm, hầu như vườn thanh long kế bên nhà của anh Hùng cũng rực rỡ sắc hoa mười giờ. Thậm chí, khu vườn đẹp đến nỗi, nhiều người nói vui đây là vườn hoa chứ không phải vườn cây ăn trái.

Nhìn từ mặt đường, cánh đồng thanh long này nổi bật với những chấm màu vàng, tím đỏ li ti từ hoa mười giờ.

Anh Hùng nói: “Tôi trồng hoa trong vườn thanh long quanh năm nên lúc nào cũng có hoa để ngắm. Thời điểm thu hoạch trái, hoa mọc che kín lối đi, nếu thấy xót, mình có thể dùng tay gạt dây mười giờ ra để hái thanh long”.

“Nếu chẳng may không giữ gìn được, hoa bị hư hại thì sau ít hôm, chúng lại mọc lên, cho hoa bình thường. Do trồng hoa trong vườn thanh long đã sẵn các mương nước tưới tiêu, đủ dinh dưỡng nên hoa mười giờ mọc rất sung, cho hoa to, màu sắc rất đẹp”, anh Hùng nói thêm.

Mương nước nhỏ dùng để tưới thanh long cũng được phủ kín bởi sắc vàng hoa mười giờ tạo cảnh quan thích mắt.

Người dân địa phương cho biết, ngày càng nhiều chủ vườn trồng hoa loài hoa này trong vườn thanh long. Việc này vừa có tác dụng chống cỏ dại vừa tạo cảnh quan đẹp mắt mà gần như không tốn một khoản chi phí nào.

Một người dân địa phương chia sẻ: “Mỗi ngày, đi trên con đường này đều có những khoảnh khắc rất đẹp. Sáng sớm, khi hoa mười giờ chưa nở, con đường như xẻ đôi mảng xanh bạt ngàn của những ruộng lúa, vườn thanh long. Gần trưa, khi các thảm hoa mười giờ trong vườn thanh long bung nở, người đi đường như đang đi giữa vườn hoa rực rỡ sắc màu”.

Hiện nay, ngày càng nhiều người trồng hoa mười giờ trong các vườn thanh long.

Bài, ảnh, clip:Nguyễn Sơn