Nếu bạn ngầm so sánh mình với người khác thì chắc chắn bạn đang tự ti. Các nhà tâm lý học khuyên bạn nên ngừng so sánh bản thân với người khác - những so sánh này không chỉ mang tính hủy hoại mà còn khiến bạn hành động thiếu đúng đắn.