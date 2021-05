Facebook và Instagram bắt đầu cho phép người dùng ẩn đi số lượt nhấn "Like" trên bài viết của họ, như một cách để giảm áp lực khi đăng bài.

Các bài đăng trên Instagram và Facebook sẽ chỉ hiển thị tên những người đã nhấn "Like" và bày tỏ cảm xúc, chứ không hiển thị số lượng cụ thể.

Nhiều người dùng mạng xã hội cho biết, họ cảm thấy thất vọng, thậm chí… áp lực mỗi khi đăng một nội dung nào đó lên Facebook hay Instagram mà số lượt nhấn "Like" quá ít hoặc thậm chí không ai nhấn "Like".

Mới đây, Facebook cho biết, sẽ cung cấp cho người dùng một tính năng mới, cho phép ẩn đi số lượt "Like" hiển thị trên bài viết mà họ đã đăng tải lên Facebook và Instagram.

"Bằng cách này, bạn có thể tập trung vào hình ảnh và video được chia sẻ lên mạng xã hội, thay vì phải ngồi đếm xem có bao nhiêu lượt "Like" mà bài viết có thể nhận được", đại diện Facebook cho biết.

Facebook cho biết, người dùng có thể tùy chọn để ẩn số lượt "Like" trên mỗi bài viết cụ thể hoặc toàn bộ các bài viết. Khi kích hoạt tùy chọn này, người dùng sẽ không còn thấy được bài viết có tổng cộng bao nhiêu lượt "Like" như trước đây, mà chỉ thấy được danh sách những người đã nhấn "Like" hoặc bày tỏ cảm xúc về bài viết.

Trước đó, Facebook đã từng thử nghiệm ẩn số lượt "Like" trên mạng xã hội Instagram từ năm 2019 với một số lượng người dùng nhất định. Giờ đây, Facebook cho biết tính năng ẩn lượt "Like" trên bài viết sẽ có hiệu lực với toàn bộ người dùng Facebook và Instagram trên toàn cầu trong một vài tuần tới.

Facebook giới thiệu nút "Like" trên mạng xã hội của mình lần đầu tiên vào năm 2009. Tính năng "Like" và bảy tỏ cảm xúc trên các bài viết là một tính năng đặc trưng trong suốt một thập kỷ qua của Facebook; tuy nhiên, nhiều người dùng phàn nàn rằng tính năng này khiến họ cảm thấy trở nên tồi tệ, thậm chí được coi như một "liều thuốc gây nghiện" khi không ít người luôn tìm cách để có được số lượt "Like" và bày tỏ cảm xúc nhiều nhất trên các bài viết của mình.

Thậm chí, nhiều người sẵn sàng đăng tải những tin tức giả mạo, miễn là chúng đủ giật gân và hấp dẫn để có thể thu hút được số lượng "Like" nhiều nhất. Vì vậy, việc loại bỏ hiển thị số lượng người đã nhấn "Like" bài viết có thể giúp giảm đi những áp lực từ phía người dùng, để họ có thể sử dụng Facebook mà không còn quá bận tâm đến số lượng người đã nhấn "Like". Đây cũng sẽ là một giải pháp để ngăn chặn tình trạng chia sẻ các tin tức giả mạo để "câu Like" trên Facebook.

Theo Dân Trí