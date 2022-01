"Nhiều tiểu phẩm tôi làm biên kịch, đạo diễn kiêm diễn viên luôn như: 'Mất vợ vì rượu', 'Để cho thầy lấy vợ' người ta còn đồn là tôi "ăn cắp" của anh Xuân Hinh vì giống quá", nghệ sĩ Xuân Nghĩa chia sẻ.

- Cuộc sống của anh bị ảnh hưởng như thế nào khi dịch Covid-19 các show gần như huỷ hết?

Không chỉ riêng tôi mà hầu hết các ngành nghề khác đều bị ảnh hưởng. Với tôi, mọi thứ bị đảo lộn, công việc bị đình trệ hết. Tôi nhớ ánh đèn sân khấu tới quay quắt. Nhưng dịch bệnh chung của toàn thế giới phải chấp nhận thôi, quan trọng tất cả mọi người phải ý thức phòng bệnh để dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Khó khăn tất nhiên rồi nhưng thật tâm, so với nhiều người khác, tôi thấy mình vẫn may mắn. Mọi thứ chi tiêu bớt đi một chút là sống khoẻ.

Sau hơn 20 năm làm nghề, Xuân Nghĩa vẫn nỗ lực không ngừng.

- Mọi năm anh vẫn có sản phẩm phim hài Tết phục vụ khán giả, còn năm nay?

Sự yêu thương của khán giả chính là động lực giúp nghệ sĩ vượt khó, tôi cũng không ngoại lệ. Chính vì thế, dù khó khăn tôi cũng vẫn làm sản phẩm phim hài Tết để đáp lại sự yêu thương của khán giả dành cho mình. Năm nào tôi cũng ra phim hài Tết. Nó như một món ăn quen thuộc của khán giả, thế mà năm nay không có thì tôi áy náy vô cùng.

Hài Tết Tết nội, Tết ngoại của tôi sẽ ra mắt vào 18h45 phút ngày 14/1 tới đây trên YouTube Xuân Nghĩa Official. Phim có sự tham gia của danh hài Chiến Thắng, Cường Cá, Lệ Mỹ, hotgirl Khánh Ly... Thực ra câu chuyện không mới, năm nào cũng vậy, đó là chủ đề "đau đầu" của các gia đình có quê xa hay gia đình mà chỉ còn bố hoặc mẹ. Những đứa con cả năm tất bật với công việc thì Tết đến xuân về là lúc gia đình đoàn tụ. Tôi đưa những câu chuyện đầy tính hài hước vào để từ đó truyền đi thông điệp yêu thương. Cha mẹ là cha mẹ chung, chỉ có sự thấu hiểu và cảm thông giữa vợ chồng mới có thể vượt qua được tất cả.

Sau Tết nội, Tết Ngoại, tôi cũng bấm máy quay tiếp phim hài Bá kiến thức tỉnh và một số bài hát Xuân. Nói thật, nghỉ lâu quá giờ được quay trở lại tôi như có 200% năng lượng để làm việc.

Dàn diễn viên trong Tết nội, Tết ngoại.

- Hai năm nay, tôi thấy anh đã mạnh dạn hơn rất nhiều, cũng "chịu" lên báo để chia sẻ. Phải chăng anh đã cảm nhận được sự thành công nhất định trong nghề nên có cái để "khoe"?

Với tôi, thành công luôn ở phía trước. Tôi là người mê tìm tòi, sáng tạo để tìm cái riêng của mình. Ngoài làm phim hài, tôi sẽ tiếp tục làm video về nghệ thuật dân tộc như hát Văn, Chèo... Đó vẫn là đam mê máu thịt của tôi. Tôi còn phải làm nhiều lắm nên không thể nói là đã thành công.

Đường nghề cũng như đường đời đều có lúc lên đèo xuống dốc, gập ghềnh chông gai. Nhưng tôi chẳng bao giờ nhớ những chông gai cả. Nghề nào cũng có khó khăn, không riêng gì nghề diễn. Tôi nhớ nhất lại là sự yêu thương của khán giả dành cho mình, nhớ tiếng cười, tiếng vỗ tay, nhớ những bức hình chụp yêu thương với khán giả, nhớ những bữa cơm đạm bạc ấm tình của người lính với người lính sau những đêm diễn. Những dư âm đó như một nguồn động lực thúc đầy tình yêu của tôi đối với nghề.

Xuân Nghĩa và Xuân Hinh.

- Nhưng càng ra sản phẩm anh lại càng bị so sánh với người anh Xuân Hinh, cả đời tư cũng vậy, anh có chạnh lòng?

Đã gọi là đời tư thì mỗi người một kiểu. Tôi tin mỗi người sinh ra đều có số mệnh. Ai lập gia đình cũng đều mong muốn hạnh phúc trọn đời. Nhưng không thể đi cùng nhau tới bến cuối của hạnh phúc đó cũng là cái duyên, hết duyên thì không cưỡng được.

Tôi chỉ hay nghe người ta nói tôi bắt chước anh Xuân Hinh thôi. Nhiều tiểu phẩm tôi làm biên kịch, đạo diễn kiêm diễn viên luôn như: Mất vợ vì rượu, Để cho thầy lấy vợ người ta còn đồn là tôi "ăn cắp" của anh Xuân Hinh. Có nhiều người lại bảo tôi ăn cắp lối diễn, giọng nói của anh Xuân Hinh. Điều này là không đúng. Cùng cha mẹ sinh ra, cùng uống nước từ mạch nguồn quê hương Bắc Ninh yêu dấu, cùng được nuôi dưỡng tâm hồn, từ bé đã thẫm đẫm những làn điệu Chèo từ chiếu Chèo Kinh Bắc của những liền anh liền chị nên có thể giống nhau chăng?

Đấy là khán giả so sánh chứ tôi làm sao dám so sánh với anh Xuân Hinh. Anh không những là người anh trong gia đình mà còn là người anh trong nghề, là cột mốc để không chỉ riêng tôi mà nhiều bạn trẻ trong nghề cũng hướng tới. Tôi không chạnh lòng, ngược lại còn hãnh diện vì mình cũng phải diễn được mới có cái so sánh.

- Nhiều người đánh giá Xuân Nghĩa là tài năng của làng hài nhưng vẫn chưa bứt phá tiệm cận với người anh Xuân Hinh. Anh có nghĩ, làm việc trong môi trường quân đội khiến mọi thứ của anh cũng phải tiết chế hơn?

Tôi đang công tác tại Nhà hát Chèo quân đội, hiện tại tôi đang mang quân hàm Trung tá. Đúng là đôi lúc do nhiệm vụ tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho việc phát triển cá nhân. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn. Bản thân tôi luôn đặt nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu. Tôi yêu màu xanh áo lính.

Chưa bằng chị, bằng em là do chưa nỗ lực hết sức thôi (cười). Tôi đang nỗ lực từng ngày để có dấu ấn riêng trên con đường nghệ thuật. Khán giả khen ngợi tôi xin ghi tạc để mỗi ngày cố gắng hơn. Còn bản thân tôi đang thấy mình trong 5 chữ "mỗi ngày một cố gắng". Cứ ra sản phẩm hài làm sao mang được niềm vui, tiếng cười và một chút ý nghĩa cuộc sống tới khán giả là được.

- Cuộc sống hiện tại của anh?

Thì vẫn là lính phòng không nhưng đã có con 9 tuổi (cười). Sống một mình thì cô đơn đấy nhưng những lúc cô đơn tôi dồn hết vào việc viết kịch bản. Nhiều khi cô đơn lại làm việc hiểu quả hơn.

Xuân Nghĩa trong 'Tết nội, Tết ngoại'

Tình Lê