Ở nhà chống dịch Covid-19, Hồ Hoài Anh khoe đệm đàn cho con gái hát còn Bằng Kiều cùng 3 con trai làm vườn, cắt tỉa cây cối.

Ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào Hồ Hoài Anh đệm đàn cho con gái hát tiếng Anh. Tuy vậy, nữ ca sĩ vẫn đùa vui rằng: "Mina bị bố lôi ra tập hát. Ở nhà này không thích hát cũng phải hát con ạ".

Ca khúc "As long as you love me" nổi tiếng của ban nhạc Backstreet Boys được bé Mina hát bằng giọng hát trong trẻo với những điểm nhấn nhá khiến người nghe bất ngờ. Ca sĩ Đông Nhi bình luận: "Cô bé xuất sắc quá". Ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ con gái mới chỉ thích hát.

Mina là con gái đầu của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang. Cô bé sinh năm 2011. Ngoài Mina, vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang còn có một công chúa nhỏ nữa tên là Misu.

Trong khi đó, tại Mỹ, ca sĩ Bằng Kiều thường xuyên đăng tải clip về các hoạt động trong gia đình những ngày nghỉ vì Covid-19. Trong đó, đáng chú ý là clip Bằng Kiều và '3 chàng lính ngự lâm' của mình làm vườn, cắt tỉa cây cảnh. 3 cậu con trai của Bằng Kiều khá hào hứng khi nhận được sự cổ vũ của mẹ và bà nội.

Nhạc sĩ Minh Khang bên gia đình.

Nhạc sĩ Minh Khang - ông xã Thúy Hạnh viết trên trang cá nhân: "Riêng mình cảm thấy có thời gian sống chậm lại và suy nghĩ nhiều điều hơn, quan tâm và yêu thương gia đình nhiều hơn. Nhưng thích nhất vẫn là thời gian đàn cho vợ con nghe".

