- Nhạc sĩ Jazz người Mỹ - Ellis Marsalis Jr. đã qua đời ở tuổi 85 vì Covid-19.

Nhạc sĩ người Mỹ - Ellis Marsalis Jr. sinh ra tại New Orleans ngày 14/11/1934, và đã gây dựng được tên tuổi của bản thân trong nền âm nhạc thế giới vào những năm 80 và 90 của thế kỷ 20.

Ellie Marsalis trong một buổi công diễn tại New Orleans ngày 28/4/2019.

Ông Ellis Marsalis đã qua đời ở tuổi 85 sau khi được chẩn đoán có những triệu chứng của Covid-19. Thông tin này đã được phía gia đình của nam nhạc sĩ này xác nhận trên sóng truyền hình và con trai ông - anh Branford Marsalis - đã công bố nguyên nhân cái chết của cha mình trên tờ New York Times.

Thị trưởng TP. New Orleans, ông LaToya Cantrell đã chia sẻ: "Ellis Marsalis là một huyền thoại, một người con của thành phố này. Ông là người đầu tiên mà mọi người sẽ nghĩ đến khi nói về nhạc jazz nói chung và New Orleans nói riêng".

Anh Branford Marsalis nói trên sóng truyền hình: "Cha tôi là một huyền thoại âm nhạc, một nhà giáo, và trên tất cả là một người cha tuyệt vời. Ông đã làm tất cả để chúng tôi có được ngày hôm nay.''

Một trong số những đĩa đơn nổi tiếng nhất của Ellis Marsalis - Duke in Blue (1999).

Ông Ellis Marsalis là một nhạc sĩ nhạc Jazz danh tiếng, người đã bắt đầu sự nghiệp của mình vào những năm 40 của thế kỷ 20, và đã tạo dựng được tên tuổi qua những đĩa đơn như Duke in Blue (1999), An Open Letter to Thelonious (2008)...

Ông Ellis bên cạnh hai người con trai lớn là Branford và Wynton.

Nhạc sĩ gốc New Orleans kết hôn với bà Delores Ferdinand, và cùng nhau họ đã có 6 người con: Branford, Wynton, Ellis III, Delfeayo, Mboya và Jason. Bốn trong số họ đã đi theo con đường sự nghiệp của ông Ellis và đã đạt được những thành công nhất định.

Thành Long

Video: ABC News