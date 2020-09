Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Quân A.P đạt nhiều thành tích trên bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu.

Bông hoa đẹp nhất là sản phẩm mới nhất của Quân A.P sau 8 tháng im ắng. Ngay khi ra mắt MV nhanh chóng gặt hái được nhiều thành tích trong nước như top 1 Trending YouTube Việt Nam, top 1 BXH âm nhạc Hot14, top 1 Zing Chart.. Sau 2 tuần ra mắt, Bông hoa đẹp nhất đã đạt 20 triệu view và vẫn giữ thứ hạng cao trên mục thịnh hành tại YouTube Việt Nam.

Mới đây, bảng xếp hạng âm nhạc YouTube toàn cầu – YouTube Music Charts Global đã cập nhật thứ hạng các ca khúc và MV âm nhạc trên toàn thế giới. Bông hoa đẹp nhất của Quân A.P đã đứng vị trí 36 trong 100 ca khúc hot nhất YouTube toàn cầu.

'Bông hoa đẹp nhất' lọt top được xem nhiều nhất thế giới.

Trước Quân A.P, nhiều tên tuổi của âm nhạc thế giới và châu Á như Cardi B, Drake, DJ Khaled, BTS, Blackpink, Lele Pons, The Weeknd... cũng lọt bảng xếp hạng này. Tính riêng ở phạm vi châu Á, Quân A.P là nghệ sĩ Đông Nam Á duy nhất ở thời điểm hiện tại có sản phẩm nằm trong top 100 ca khúc và MV của YouTube toàn cầu.

Đây có thể coi là thành tích ấn tượng của một giọng ca trẻ sinh năm 1997 như Quân A.P, nhất là khi đây mới chỉ là MV thứ 4 của chàng ca sĩ gốc Hà Nội sau Ai là người thương em, Còn gì đau hơn chữ đã từng và You are my crush...

Quân A.P trở lại thành công sau 8 tháng im ắng.

Thành tích mới nhất khiến chàng trai ca sĩ không giấu được xúc động và hạnh phúc: “Tôi không biết nói gì, chỉ biết gửi lời cảm ơn tới tất cả khán giả đã dành cho mình và Bông hoa đẹp nhất thật nhiều tình cảm. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để mang đến nhiều sản phẩm chất lượng trong thời gian tới”.

MV 'Bông hoa đẹp nhất' - Quân A.P:

T.K