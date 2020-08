8 gương mặt trong tập 3 Rap Việt vừa lên sóng đã ghi dấu thành công hình ảnh và tài năng âm nhạc ấn tượng trước hàng triệu khán giả với những màn thể hiện hết mình trên sân khấu.

Tlinh - cô gái 20 tuổi bỏ ngành y để theo đuổi đam mê với nhạc rap

Dù là nữ thí sinh đầu tiên xuất hiện ở chương trình, nhưng Nguyễn Thảo Linh (Tlinh) không hề bị lép vế trước dàn thí sinh nam của Rap Việt. Dù xuất thân là con nhà y khi cả bố và mẹ đều làm bác sĩ, thậm chí Tlinh từng là sinh viên trường y danh giá. Tuy nhiên nhận ra đam mê của cuộc đời mình là âm nhạc nên cô đã dừng việc học và theo đuổi nhạc rap.

Bằng sự mềm mại, đáng yêu cùng chất giọng rap thiện cảm, cô nàng đã biến ca khúc Chiếc khăn gió ấm một thời thành phiên bản rap đầy ý nghĩa. Dù chỉ đến với rap trong thời gian ngắn nhưng Tlinh đã làm được điều mà thậm chí những người theo dòng nhạc này lâu năm chưa chắc đã làm được. Các HLV Suboi, Karik và Wowy đã bấm chọn với mong muốn có được Tlinh trong team của mình.

HLV Karik thừa nhận bản thân anh bị cuốn hút bởi năng lượng mà cô gái này tỏa ra: “Xem cách bạn khuấy động sân khấu, cách bạn chuyển biến âm điệu làm cho mọi người đứng ngồi không yên và tôi phải ngồi xuống đứng lên mấy lần để vỗ tay”. Cuối cùng, các giám khảo đã chọn Tlinh về đội của HLV nữ duy nhất - Suboi.

Lăng LD khiến 4 HLV đua nhau đạp cần

Chàng rapper Nguyễn Tuấn Kiệt (Lăng LD) khuấy đảo sân khấu cùng bản rap Tình ca. Liên tiếp chinh phục được cả 4 HLV, Lăng LD đã có một màn trình diễn ấn tượng.

HLV Binz nhận xét: “Vẫn là em với cách gieo vần khó lường, không thể đoán trước. Anh nghĩ em đến đây, em chỉ có nhận thêm thôi chứ không mất đi điều gì cả”. Karik cho rằng: “Điều thú vị là cách bạn chọn bài hát rất thông minh. Trong bài nhạc này, có quá nhiều thứ để khen và không biết phải khen gì trước, vì bạn đã mang màu sắc và góc nhìn rất khác để đưa vào bài hát này”. Dù là HLV không “mặn nồng” lắm với những bản rap tình yêu, nhưng Wowy cũng bị ấn tượng bởi câu chữ mà Lăng LD đưa vào lời rap.

Đứng trước 4 sự lựa chọn của các HLV, cả hai vị giám khảo lại một lần nữa phải đưa ra quyết định và thống nhất chọn Lăng LD về đội HLV Wowy.

Chàng rapper sinh năm 2003 khiến 2 giám khảo tranh cãi

Lê Trọng Hoàng Long (Gừng) - chàng rapper 17 tuổi khiến người xem đi từ tò mò sang ngạc nhiên trước khả năng rap của mình. Cách chơi chữ thông minh biến hóa không ngừng trong bản rap Unexpected – trên nền beat Gene của Binz đã giúp anh chàng nhận được 4 chọn từ các HLV. Wowy tỏ ra vô cùng tâm đắc với thí sinh trẻ này, anh khen ngợi: “Em chất chơi lắm đó! Em xuất hiện là 4 HLV ai cũng đứng lên giống như chỗ này không phải là sàn đấu nữa, nó là cái sàn nhảy vậy”.

Đối diện với thế hệ trẻ tiềm năng, giám khảo JustaTee chia sẻ: “Về kỹ năng, anh chưa cần nói đến, nhưng mà về tinh thần là em được một thứ cao hơn cả những gì anh nghĩ về một cậu bé 17 tuổi”. Xét thấy bản thân Gừng chưa có nhiều trải nghiệm liên quan đến nội tâm nên giám khảo JustaTee chọn bạn về đội Binz, nhưng Rhymastic lại cho rằng: “Đi theo Binz là đi theo cái bóng sẵn có và khó tách ra khỏi”. Sau một hồi tranh luận, Gừng được về với đội của Suboi.

Chàng du học sinh – Đạt Dope biến hit của Binz thành phiên bản latin

Lương Nguyễn Quốc Đạt (Đạt Dope) tiếp tục chọn một ca khúc của HLV Binz cho bài thi của mình. Chứng kiến ca khúc của mình được mang lên sân khấu, Binz nhận xét: “Anh thấy nhịp của em có kỹ thuật rất cao và anh biết điều đó không đơn giản xảy ra trong một bài rap. Nó cần rất nhiều suy nghĩ để cái nhịp đó thành hiện thực”.

Cuối cùng, ban giám khảo nhận thấy ẩn sau con người nhỏ bé kia là “con quái vật” đang chờ đánh thức và Suboi là người sẽ làm được điều đó nên đã chọn Đạt Dope về với team của HLV nữ duy nhất.

Tiếp đó là chàng giảng viên tiếng Anh Nguyễn Trần Thái Nam (RPT Gonzo) khiến hit Kathy Kathy của Lam Trường tỏa sáng trên sân khấu. Phần lời dễ hiểu, ngắn gọn nhưng truyền tải nội dung đầy xúc cảm, Gonzo đã chinh phục được Binz.

Tiếp theo là chàng rapper giàu nghị lực và tâm huyết với nghề đến từ Ninh Bình - Nguyễn Đình Việt (VVSIX) mang bản rap Không dừng lại dựa trên ca khúc gốc On my way đã chinh phục thành công Wowy. Dù gặp khó khăn trong kinh tế khi theo đuổi đam mê âm nhạc trong thời gian dài, nhưng VVSIX đã không từ bỏ vẫn sống với niềm đam mê to lớn của cuộc đời mình.

Kết thúc tập 3, Suboi đem về thêm 3 thành viên tài năng là Đạt Dope, Gừng và nữ rapper Tlinh – nâng tổng thành viên của team cô lên 6 người. Binz với thí sinh mới RPT Gonzo, Wowy cũng kết nạp thêm được 2 thành viên là VVSIX và Lăng LD. Riêng team Karik vẫn giữ nguyên đội hình cũ 3 thành viên.

Tập 4 Rap Việtsẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h ngày 22/08 trên HTV2.

