Mỹ Anh chia sẻ về quá trình tham gia The Heroes và song ca cùng mẹ Mỹ Linh tại nhà.

Clip tiết mục của Mỹ Anh:

Tối 8/8, The Heroes 2021 - Thần tượng đối thần tượng tập 12 lên sóng với chủ đề Những câu chuyện chưa kể. Đây là nơi các chiến binh, các master được bày tỏ cảm xúc, những gì mình đã đạt được sau một khoảng thời gian cống hiến hết mình với những tiết mục biểu diễn dành tặng khán giả.

Một điểm nhấn trong chương trình là màn chơi nhạc cụ tại nhà và hát cùng bố mẹ của Mỹ Anh. Chiến binh nhỏ tuổi nhất The Heroes song ca cùng nữ ca sĩ Mỹ Linh bài hát mang tên Tonight you belong to me. Mỹ Anh còn chơi guitar bass thuần thục bên cạnh tiếng guitar của bố là nhạc sĩ Anh Quân. Giai điệu hoài niệm và giọng hát mộc mạc nhanh chóng chiếm cảm tình từ khán giả. Lối nhấn nhá RnB đương đại của Mỹ Anh càng thêm nổi bật với sự quyện bè ăn khớp hài hoà.

Mỹ Anh chơi đàn bass, hát cùng gia đình ca khúc Tonight you belong to me.

Đồng thời, Mỹ Anh còn chia sẻ về những cảm xúc khi lần đầu tiên tham gia một gameshow truyền hình thực tế dài hơi như The Heroes. Cô còn dẫn khán giả vào thăm quan phòng riêng và giới thiệu từng nhạc cụ, nơi sáng tác và sản xuất các sản phẩm thời gian qua của mình.

Erik cho thấy khả năng biến hoá đa dạng sau bốn vòng thi.

Trong khi đó, Erik lại trải lòng đây là cơ hội để anh có thể nghỉ ngơi, quan sát nhiều hơn, lắng nghe bản thân muốn gì, tái tạo lại năng lượng mới và chuẩn bị những sản phẩm âm nhạc sau khi kết thúc chương trình. Nam ca sĩ đang tạm dẫn đầu trong 12 đội tính tới thời điểm hiện tại.

Khi được hỏi về cảm xúc trong những tập phát sóng vừa qua, nếu như Master Hà Lê cảm thấy tự hào thì Nimbia cho rằng có nhiều điều khiến anh bất ngờ. Khắc Hưng cho biết: “Cảm giác mình được đứng trên sân khấu thật sự rất đã dù áp lực. Thế mới thấy, người nghệ sĩ biểu diễn cống hiến rất nhiều để có tiết mục tốt nhất dành cho khán giả”. Thế nhưng, nếu được đứng trên sân khấu để hỗ trợ đội mình một lần nữa thì nam master rất sẵn lòng chiến hết mình.

Khắc Hưng chia sẻ về Mỹ Anh và ca khúc Real love được khán giả đón nhận.

Tập 13 tuần sau sẽ là những chia sẻ, nhìn lại hành trình The Heroes của các chiến binh: Uni5, Cara, VP Bá Vương, Thanh Duy, Ali Hoàng Dương và JSol.

H.V