Tối 18/11, ca sĩ/nhạc sĩ Vũ Cát Tường chính thức ra mắt E.P (đĩa mở rộng) “Một triệu năm ánh sáng”, dự án âm nhạc tâm huyết nhất năm 2020 của cô.

Ca khúc "Planet E" 100% tiếng Anh của Vũ Cát Tường:

Mỗi album của Vũ Cát Tường đều xây dựng trên ý tưởng riêng biệt, thống nhất chặt chẽ từ mặt hình ảnh đến âm nhạc. Nếu như Stardom (2018) là thế giới hào nhoáng của danh vọng cùng góc khoảnh khắc bình dị nhỏ nhoi của Vũ Cát Tường, Inner Me (2019) đưa khán giả sâu vào thế giới nội tâm cùng nhiều tầng cảm xúc thì Một triệu năm ánh sáng đưa người nghe ra khỏi thực tại, tiến tới vùng không gian - thời gian do chính cô sáng tạo nên.

Toàn E.P có 5 ca khúc gồm Một triệu năm ánh sáng, Hành tinh ánh sáng, Tìm hành tinh khác, Phi hành gia cô đơn và Planet E. Dễ thấy, tất cả tiêu đề ca khúc đều liên quan chặt chẽ đến chủ đề vũ trụ. Vũ Cát Tường sử dụng hình ảnh ngoài không gian để ẩn dụ và lý giải những cung bậc khác nhau trong tình yêu.

Trong đó, Hành tinh ánh sáng chỉ người con gái đến bên đời người thương để thắp sáng những chuỗi ngày tối tăm. Đây là ca khúc chủ đạo của album, nghe tưởng như vui tươi, lạc quan nhưng ẩn sâu vẫn là những nỗi buồn tình yêu. Chỉ là, Vũ Cát Tường không bi lụy mà chấp nhận và chiêm nghiệm để trưởng thành.

Các ca khúc còn lại tạo thành mạch cảm xúc tiếp nối. Phi hành gia cô đơn là hành trình chinh phục tình yêu của cuộc đời cùng trạng thái cô đơn luôn thường trực. Tìm hành tinh khác là sự dứt bỏ dằn vặt và khổ đau trong cuộc tình đã qua dù không khỏi nhung nhớ. Một triệu năm ánh sáng là khoảng thời không rộng lớn mà Vũ Cát Tường mở ra cho tình yêu của mình với những buồn vui đan xen. Riêng Planet E đơn thuần là phiên bản tiếng Anh của Hành tinh ánh sáng.

Phần hoà âm phối khí tạo cảm giác bay bổng, thư giãn với các thanh âm độc đáo, bám sát ý tưởng vũ trụ. Đặc biệt, Vũ Cát Tường đã sử dụng âm hưởng lo-fi đang thịnh hành trên thế giới, đưa khán giả vào vùng không gian lãng đãng, nhẹ nhàng. Các bản phối mang âm hưởng lo-fi lần này được thực hiện bởi producer trẻ tuổi StillaD (sinh năm 1998).

Cẩm Lan