So Ji Sub đảm nhận vai Park Chul Woong, 'trai hư' si tình, hết lòng vì người mình yêu nhưng không nhận được kết thúc tốt đẹp. Dù là diễn viên kém danh tiếng nhất trong dàn sao 'Giày thủy tinh' bấy giờ, vai diễn của So Ji Sub gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng nhờ ngoại hình bụi bặm cùng chuyện tình buồn day dứt. Nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ với biên kịch trước cái kết cay đắng dành cho nhân vật Park Chul Woong.