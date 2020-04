- Sau hơn 20 năm giữ danh hiệu quý ông trong mộng của các thiếu nữ, So Ji Sub đã chính thức xác nhận có chủ.

So Ji Sub sinh năm 1977 tại Seoul (Hàn Quốc), sở hữu chiều cao 1,82 m và thân hình nam tính, vạm vỡ. Trước khi tham gia làng giải trí, nam diễn viên từng giành 11 năm luyện tập để trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp và đã từng giành huy chương bơi ở cấp quốc gia.

Năm 1995, nam tài tử quyết định từ bỏ sự nghiệp thể thao, gia nhập vào làng giải trí Hàn Quốc vì mong muốn được hợp tác với thần tượng của mình là ca sĩ Kim Sung Jae.

Với vẻ ngoài nam tính, Ji Sub nhanh chóng được các hãng thời trang lúc bấy giờ săn đón. Đặc biệt, anh còn được hợp tác với Kim Sung Jae trong quảng cáo quần jean.

Năm 2002, sự nghiệp của So Ji Sub lên như diều gặp gió khi anh tham gia vào bộ phim truyền hình Giày thủy tinh của đài SBS. Bộ phim đã tạo nên một cơn sốt phim Hàn trên toàn châu Á.

Năm 2005, Ji Sub tham gia bộ phim Xin lỗi, anh yêu em. Nhờ khả năng diễn xuất, nam diễn viên đã mang về vô số giải thưởng lớn tại Hàn Quốc cũng như sự chú ý của khán giả châu Á.

Cùng năm đó, Jo Ji Sub thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ, năm nào nam tài tử cũng tham gia ít nhất một dự án điện ảnh hoặc truyền hình.

Bên cạnh diễn xuất, nam diễn viên còn có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Trong hơn 20 năm gia nhập làng giải trí Hàn Quốc, Ji Sub đã cho ra mắt 11 ca khúc trong vai trò là một rapper.

Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 20 hoạt động nghệ thuật, Ji Sub đã tổ chức một tour lưu diễn vòng quanh châu Á trong vai trò một ca sĩ.

Cùng năm 2017, So Ji Sub đã ghé thăm Việt Nam trong một sự kiện do Diệp Lâm Anh tổ chức. Sự xuất hiện của nam tài tử đã làm ‘náo loạn’ cả khu phố đi bộ Nguyễn Huệ khi hàng ngàn người hâm mộ đổ xô đến với mong muốn gặp mặt thần tượng của mình.

Theo thống kê của trang web Celebrity Net Worth, sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, khối tài sản của So Ji Sub là 16 triệu đô bao gồm các tiền mặt và các khoản đầu tư khác.

Năm 2019, truyền thông Hàn Quốc từng tiết lộ So Ji Sub sở hữu một căn hộ ở khu cao cấp nhất Seoul - Hannam Dong, quận Yongsan với giá 6,1 tỷ won (120 tỷ đồng).

Đây là khu chung cư đắt đỏ được nhiều ngôi sao chọn đến sống như nam diễn viên Ahn Sung Gi, nữ diễn viên Han Hyo Joo, ca sĩ Lee Seung Chul và nhóm nhạc BTS.

Trong suốt nhiều năm hoạt động, nam diễn viên mới chỉ công khai hẹn hò với 2 người là Lee Hyun Joo và nữ MC Jo Eun Jung.

Mới đây, nam tài tử thông báo đã kết hôn với MC xinh đẹp kém 17 tuổi Jo Eun Jung và chấm dứt cuộc sống độc thân ở tuổi 43. Vợ anh là một MC nổi tiếng của giải đấu Liên minh huyền thoại Hàn Quốc. Cô đang hiện làm cho đài SBS.

Lê Hiếu