- Brian Austin Green cho biết Megan Fox là người chủ động và anh cũng đã cho vợ một khoảng thời gian suy nghĩ trước khi quyết định "đường ai nấy đi".

Theo The People, ngày 18/5, trong chương trình Context, nam diễn viên Brian Austin Green (46 tuổi) xác nhận đã chia tay vợ là Megan Fox sau gần 10 năm bên nhau. Nam diễn viên chia sẻ vợ chồng anh bắt đầu cảm thấy có khoảng cách từ cuối năm ngoái khi Megan Fox ra nước ngoài quay phim "Midnight in the Switchgrass". Brian Austin Green cũng giải thích "mọi thứ đã dần thay đổi" kể từ khi Megan Fox quay trở về nhà.

Brian Austin Green xác nhận chia tay Megan Fox sau gần 10 năm kết hôn.

Cả hai cũng đã có những thời gian nhất định để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng không mong muốn này. "Chúng tôi đã có một mối quan hệ tuyệt vời và tôi sẽ luôn yêu cô ấy và tôi biết cô ấy sẽ luôn yêu tôi. Cô ấy nói muốn trải nghiệm cuộc sống một mình ở nước ngoài. Điều đó khiến cô ấy là chính mình và muốn thử. Tôi đã bị sốc và thấy rất buồn vì điều đó. Nhưng đó là cảm nhận thật sự của cô ấy. Chúng tôi đã bàn thêm về chuyện này và quyết định sẽ tách nhau ra", nam diễn viên chia sẻ.

Sau ly hôn, cả hai cũng không muốn căng thẳng nên vẫn giữ mối quan hệ bình thường cùng nhau.

"Gia đình là điều tuyệt vời mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng. Chúng tôi đã thống nhất luôn là bạn với nhau, luôn cùng nhau chăm sóc và có trách nhiệm với các con. Đương nhiên, chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau có những chuyến nghỉ dưỡng gia đình cùng các con", nam diễn viên nói.

Brian Austin Green cũng xác nhận Megan Fox đang có quan hệ yêu đương với Machine Gun Kelly - bạn diễn của Megan Fox trong phim "Midnight in the Switchgrass". Tuy nhiên, anh khẳng định vợ cũ không hề ngoại tình. Cô bắt đầu tình cảm đó sau khi hai người đã chia tay.

"Tôi chưa bao giờ gặp anh ấy nhưng Megan và tôi đã nói về anh ấy và họ là bạn bè vào thời điểm này. Và từ những gì cô ấy bày tỏ, anh ấy là một chàng trai thực sự tốt bụng", Brian nói.

Cặp sao kết hôn từ năm 2010 và có ba người con chung: Noah 7 tuổi, Bohdi 6 tuổi và Journey 3 tuổi. Trước đó vào năm 2015, Megan từng đệ đơn ly hôn nhưng sau đó rút đơn vì mang bầu lần 3 với Brian.

Hà Lan