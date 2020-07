Cảnh sát tìm thấy Miura Haruma tại nhà riêng ở Tokyo, Nhật Bản. Kết luận ban đầu, diễn viên tự tử, hưởng dương 30 tuổi.

Ngày 18/7, truyền thông Nhật Bản đưa tin diễn viên Miura Haruma qua đời, hưởng dương 30 tuổi. Nguồn tin cho biết, đáng lẽ hôm nay Miura Haruma có lịch trình riêng nhưng anh đã không xuất hiện cũng như không thể liên lạc được.

Diễn viên hạng A Miura Haruma được kết luận tự tử.

Cảnh sát tìm thấy anh trong tình trạng bất động vì treo cổ tại nhà riêng ở Tokyo, Nhật Bản vào 1h chiều (giờ địa phương). Sau đó, diễn viên được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Kết luận ban đầu, Miura Haruma tự tử, cảnh sát đang tiếp tục điều tra.

Miura Haruma sinh năm 1990, có vai diễn đầu tiên năm 7 tuổi trong phim Agri của đài truyền hình NHK. Sau đó, anh đầu quân cho Amuse Inc., công ty giải trí hàng đầu Nhật Bản.

Miura Haruma trong tạo hình Eren - nhân vật chính phim chuyển thể "Attack on Titan" nổi tiếng.

Hiện Miura Haruma là diễn viên hạng A, sự nghiệp gắn liền với nhiều phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng như Koizora (Bầu trời tình yêu), Gokusen 3 (Cô giáo gangster 3), Kimi ni Todoke, Bloody Monday (Ngày thứ Hai đẫm máu), Last Cinderella (Nàng Lọ Lem cuối cùng), Shingeki no Kyojin (Attack on Titan - Đại chiến người khổng lồ)...

Nụ cười tỏa nắng của Miura Haruma trên màn ảnh

Cẩm Lan