Các diễn viên Hugh Jackman, Jennifer Lopez, Aaron Taylor-Johnson đều có những cuộc tình "chị em" vô cùng lãng mạn được cả Hollywood ngưỡng mộ.

Ben Affleck và Jennifer Lopez là cặp sao đang được chú ý nhất hiện nay bởi tình yêu mật ngọt họ dành cho nhau sau bao thăng trầm trong cuộc sống. 20 năm trước, Bennifer (cách báo chí ghép tên Ben Affleck và Jennifer Lopez) là cặp tình nhân cuồng nhiệt ở Hollywood, thậm chí đã đính hôn sau thời gian ngắn hẹn hò.

Tuy nhiên cuộc tình của họ chỉ kéo dài đến hết năm 2003 và cả hai đột ngột huỷ hôn tháng 1/2004. Sau đó Ben Affleck và Jennifer Lopez đều kết hôn với người trong showbiz và có những đứa con xinh xắn.

Trước khi quay lại với nhau 1 năm trước, cả Ben Affleck và Jennifer Lopez đều có những cuộc tình cuồng nhiệt với những ngôi sao trẻ hơn mình cả chục tuổi. Tuy nhiên khi tình cờ gặp lại, họ nhanh chóng bị hút vào nhau và sớm tái hợp. Không giấu được truyền thông lâu sau những chuyến đi nghỉ hạnh phúc, Jennifer Lopez, Ben Affleck quyết định công khai tình cảm khi xuất hiện tình tứ trên thảm đỏ LHP Venice năm ngoái và sau đó là những buổi ra mắt phim của cả hai.

Jennifer Lopez sinh năm 1969 còn Ben Affleck sinh năm 1972. Dù chênh nhau 3 tuổi nhưng vì Jennifer Lopez quá trẻ trung so với tuổi thực nên cô trông rất đẹp đôi với Ben Affleck. Trước Valentine 2022 một ngày, nam diễn viên đã tạo riêng một MV dành tặng bạn gái. Trên nền ca khúc On My Way do chính Jennifer Lopez thể hiện trong phim Marry Me, Ben Affleck dùng hình ảnh anh chụp cùng Jennifer Lopez để gợi nhớ lại mối quan hệ từng rất mặn nồng của họ từ năm 2002-2004 trước khi cả hai chia tay, để rồi tái hợp 17 năm sau đó.

Trong bài phỏng vấn đăng tải trên Rolling Stone mới đây, Lopez nói khi được hỏi về bạn trai: "Nếu nghĩ đến việc có thể tan vỡ lần nữa, chúng tôi đã không quay lại với nhau. Cả hai cảm thấy tìm lại được một điều rất quan trọng. Cách chúng tôi bảo vệ mối quan hệ, tận hưởng cuộc sống cùng nhau như hiện tại đến từ sự cân bằng cả hai đang có, từ kinh nghiệm và trí tuệ tích lũy nhiều năm qua". Jennifer Lopez khẳng định sẽ không có chuyện chia tay Ben Allleck ở lần tái hợp vì họ đã đủ trưởng thành để hiểu tình yêu. Đây có lẽ là cặp tình nhân đặc biệt và hạnh phúc nhất hiện tại.

Nhắc tới những chuyện tình đáng ngưỡng mộ nhất Hollywood không thể bỏ qua cái tên Hugh Jackman- một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất và cũng chung tình nhất. Hơn nửa thế kỷ qua, Hugh Jackman và người vợ hơn anh 13 tuổi luôn thể hiện tình cảm chân thành cho nhau bất chấp thị phi và khoảng cách tuổi tác, ngoại hình.

Hugh Jackman và nữ diễn viên Lee-Furness kết hôn từ năm 1996 sau khi họ gặp nhau trong một cảnh quay của phim Corelli. Chỉ hai tuần sau đó, tài tử sinh năm 1968 đã biết chắc Lee-Furness là người phụ nữ mình muốn cưới về làm vợ. 4 tháng sau khi biết nhau, 'Người Sói' cầu hôn diễn viên Lee-Furness. Hugh Jackman chia sẻ rằng anh luôn thấy biết ơn vì có một gia đình hạnh phúc và có một điều duy nhất anh luôn chắc chắn 100% trong đời đó chính là cuộc hôn nhân với Lee-Furness.

Giờ Lee-Furness đã 67 tuổi còn Hugh Jackman mới 54.

Hugh Jackman có cả triệu cô gái hâm mộ trên thế giới, nhiều lần được chọn là nam diễn viên hấp dẫn nhất hành tinh, cộng tác với vô số nữ diễn viên xinh đẹp và trẻ trung khắp thế giới nhưng tình yêu dành cho người vợ hơn 13 tuổi là bất biến. Lee-Furness từng chia sẻ về lý do vì sao họ vẫn yêu nhau đậm sâm suốt 1/4 thế kỷ: "Chúng tôi có sự kết nối kỳ lạ. Tôi thấy biết ơn vì mình đã gặp được một người bạn tâm giao". Còn Hugh Jackman nói: "Deb và tôi như những người bạn thân nhất của nhau".

Ngay từ khi công khai hẹn hò đến khi kết hôn và mãi sau này, cặp đôi "đũa lệch" này đã chịu không ít điều tiếng của dư luận. Lee-Furness bị cho rằng không xứng với Hugh Jackman về cả ngoại hình lẫn tài năng. Tuy vậy nam diễn viên luôn phớt lờ các bình luận này và ôm hôn vợ bất cứ đâu họ xuất hiện để bày tỏ tình cảm. Năm 2013, Hugh Jackman phát hiện bị ung thư da nhưng anh cho biết bản thân không hề lo sợ gì vì luôn có Lee-Furness bên mình. Hugh Jackman và vợ chính là minh chứng cho tình yêu thực sự. Họ hạnh phúc dù không sinh con và chỉ nhận con nuôi bởi tình yêu dành cho nhau quá lớn.

Samantha Louise và Aaron Taylor-Johnson cũng là minh chứng cho những chuyện tình "chị em" lệch tuổi tiêu biểu nhất Hollywood. Aaron Taylor-Johnson - nam diễn viên vô cùng điển trai - sinh năm 1990. Còn vợ anh - nữ đạo diễn Sam Taylor-Johnson sinh năm 1967. Khoảng cách lên đến 23 tuổi cũng không phải là vấn đề với cặp đôi này.

Họ lần đầu gặp nhau khi quay phim Nowhere Boy năm the 2009. Khi đó, chàng mới 19 còn nàng đã 42. Tròn 1 năm sau lần đầu gặp, chàng diễn viên điển trai đã quỳ gối cầu hôn Sam Taylor-Johnson. Dù mối quan hệ của cả hai đối mặt nhiều lời bàn tán và dấu hỏi nghi ngờ nhưng Samantha Louise và Aaron Taylor-Johnson vẫn quyết định tiến tới hôn nhân với một đám cưới tưng bừng vào giữa mùa hè năm 2012.

Đây là đám cưới đầu tiên của Aaron Taylor-Johnson nhưng đã là thứ hai của Sam vì trước đó cô từng có mối quan hệ kéo dài 11 năm với người chồng trước. Aaron Taylor-Johnson thậm chí còn chứng minh tình yêu của mình bằng cách xăm tên tắt của vợ (SAM) lên ngực trái. Tuy có khoảng cách quá lớn về tuổi tác và vẻ ngoài nhưng 10 năm qua đi, họ vẫn hạnh phúc bên nhau bất chấp thị phi và có hai con chung.

"10 năm bên nhau, chúng tôi chỉ xa nhau khoảng 2 hay 3 ngày và đó là những ngày tệ nhất trong 1 thập kỷ hôn nhân ấy", Aaron Taylor-Johnson nói.

