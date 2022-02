Món quà ngọt ngào và bất ngờ từ Ben Affleck khiến trái tim Jennifer Lopez tan chảy.

Jennifer Lopez và Ben Affleck trong buổi ra mắt phim mới đây.

Jennifer Lopez đang bận rộn với việc quảng bá phim Marry Me (Cưới em đi) cô đóng chính vừa ra rạp dịp Valentine này. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên 53 tuổi cũng đang ngập tràn hạnh phúc bên tình cũ Ben Affleck khi hai người mới tái hợp năm ngoái. Gần đây cặp đôi công khai xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện quan trọng, mới nhất là buổi ra mắt phim của Jennifer Lopez.

Để đánh dấu ngày lễ tình nhân đầu tiên khi hai người quay lại với nhau, nam diễn viên đã tạo riêng một MV dành tặng bạn gái. Trên nền ca khúc On My Way do chính Jennifer Lopez thể hiện trong phim Marry Me, Ben Affleck dùng hình ảnh anh chụp cùng Jennifer Lopez để gợi nhớ lại mối quan hệ từng rất mặn nồng của họ từ năm 2002-2004 trước khi cả hai đường ai nấy đi.

Món quà Valentine quá đặc biệt này đã khiến nữ ca sĩ 53 tuổi xúc động. "Xem nó khiến tôi nhớ lại cuộc hành trình của tình yêu với những ngã rẽ không thể biết trước nhưng nếu đó là tình yêu thực sự thì sẽ là mãi mãi. Nó thực sự khiến trái tim tôi tan chảy", Jennifer Lopez nói. Cô cho biết MV này "rất đặc biệt và riêng tư" nên Jennifer Lopez sẽ chỉ chia sẻ nó cho một nhóm rất hẹp.

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng đính hôn năm 2002 sau thời gian ngắn hẹn hò nhưng đột ngột huỷ hôn tháng 1/2004. Sau đó cả hai đã kết hôn và có con với người khác nhưng đều trải qua đổ vỡ. Jennifer Lopez và Ben Affleck quay lại với nhau từ đầu năm 2021 nhưng chưa có kế hoạch kết hôn.

An Na

