Angelina Jolie đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống của cô, và với tư cách là một diễn viên hạng A trong nhiều năm, những rắc rối của cô phần lớn đã được bộc lộ hết trong mắt công chúng.

Thành công đến sớm

Angelina Jolie sinh năm 1975 tại Los Angeles, California. Cô đã trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình ở New York trước khi chuyển đến Los Angeles ở tuổi 11. Angelina Jolie theo học tại Viện Điện ảnh và Nhà hát Lee Strasberg trong 2 năm, sau đó theo học ngành kịch nghệ tại ĐH New York.

Vào những năm 1990, Angelina Jolie trở thành ngôi sao trong bộ phim truyền hình Gia (1998), dựa trên cuộc đời ngắn ngủi, bi kịch của người mẫu Gia Marie Carangi, nhờ đó giành được giải thưởng Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Với Girl, Interrupt (1999), Angelina Jolie thắng Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Năm 2008, Angelina Jolie tham gia đóng vai chính trong bộ phim Changeling trong vai một người mẹ điều tra sự biến mất và tái xuất hiện bất thường của con trai mình. Vai diễn đã mang lại đề cử Oscar đầu tiên của cô ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Angelina Jolie còn đảm nhận vai phản diện tiêu biểu trong Maleficent (2014). Năm 2020, cô cũng tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vai Thena trong The Eternals: Chủng tộc bất tử (11/2021).

Cát sê không tưởng

Angelina Jolie bắt đầu trau dồi nghề nghiệp của mình với tư cách là một đạo diễn. Cô ra mắt làm đạo diễn phim dài tập với phim In the Land of Blood and Honey (2011). Tiếp theo là Unbroken (2014), dựa trên nhân vật có thật kể về hành trình sống sót của vận động viên Olympic Louis Zamperini trong một trại tù binh Nhật Bản, thu về hơn 163 triệu USD trên toàn thế giới.

Năm 2016, Jolie đạo diễn và đóng chung với Brad Pitt trong phim nghệ thuật By the Sea. Bộ phim là một câu chuyện có nhịp độ chậm rãi, lấy bối cảnh những năm 1970 ở vùng Địa Trung Hải về một cặp vợ chồng và những căng thẳng trong mối quan hệ của họ.

Với sức thu hút và tài năng xuất chúng, các nhà làm phim không ngần ngại khi trả những mức cát-xê hậu hĩnh cho nữ minh tinh. Theo IMDB, Angelina Jolie kiếm được khoảng 20 triệu USD cho mỗi bộ phim. Năm 2020, Jolie năm trong danh sách top 10 nữ diễn viên có nguồn thu nhập cao nhất của Forbes. Ngôi sao của Maleficent xếp thứ 6 trong danh sách với mức thu nhập là 22,5 triệu USD.

Theo Variety, năm qua Angie thu về 33 triệu USD, lọt top 10 ngôi sao giàu nhất thế giới. Tài sản ròng của Jolie ước tính khoảng 120 triệu USD.

Ngôi sao thiện nguyện

Tuy nhiên, hơn cả vô số lời khen ngợi trên màn ảnh, Angelina Jolie dường như đã tìm thấy sự thỏa mãn thực sự trong một lĩnh vực hoàn toàn khác trong cuộc sống của cô - chủ nghĩa nhân đạo. Hiếm có nữ diễn viên nào hết lòng ủng hộ các hoạt động từ thiện như ngôi sao Maleficent, với các quyền phụ nữ, bảo tồn, trẻ em nhập cư, giáo dục và nhân quyền đều nằm trong tầm ngắm của những nỗ lực từ thiện của cô kể từ khi trở thành Đại sứ thiện chí cho Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) vào năm 2001.

Chính trải nghiệm tham gia quay phim ở Campuchia và nhận nuôi Maddox đã khơi dậy sự quan tâm của Jolie đối với các hoạt động nhân đạo. Angelina Jolie liên hệ với UNHCR khi trở về Hoa Kỳ và nhanh chóng trở thành đại sứ cho tổ chức này. Ngay sau đó, với tầm ảnh hưởng của một người nổi tiếng, nữ diễn viên bắt đầu đến thăm các trại tị nạn trên khắp thế giới, thu hút sự chú ý đến hoàn cảnh người dân ở đó.

Cuộc đời đầy biến động

Cha mẹ của Angelina Jolie là nam diễn viên Hoa Kỳ Jon Voight và mỹ nhân màn bạc Marcheline Bertrand. Tuy nhiên, cô bị chính người cha Voight ghẻ lạnh, người đã bỏ rơi gia đình khi mới 1 tuổi. Mặc dù vậy, trong suốt thời thơ ấu đầy biến động của mình, Angelina Jolie hiếm khi thể hiện bất kỳ khuynh hướng thực sự nào đối với diễn xuất.

Thời niên thiếu của Angelina Jolie hóa ra cũng khó khăn không kém. Cô theo học tại trường trung học Beverly Hills nhưng cảm thấy bị cô lập ở ngôi trường giàu có này vì mẹ mình phải làm việc với mức thu nhập khiêm tốn hơn. Sau nhiều lần bị bắt nạt, nữ diễn viên đã bỏ học ở tuổi 14 và quay lại để hoàn thành bằng cấp của mình hai năm sau đó. Những nỗ lực ban đầu của Jolie trong việc làm người mẫu - theo sự thúc giục của mẹ cô - cũng kết thúc bằng thất bại.

Ở tuổi 20, Angelina Jolie đã thử “mọi loại thuốc có khả năng”, bao gồm cả ma túy. Cô cũng thú nhận mình từng bị trầm cảm, tự làm hại bản thân và từng có ý định tự tử. Tuy nhiên vượt qua những khó khăn đó, Angelina Jolie cố gắng bắt đầu sự nghiệp trên màn ảnh còn non trẻ của mình.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô với nam diễn viên người Anh và bạn diễn Hackers Jonny Lee Miller chỉ kéo dài ba năm. Cuộc hôn nhân thứ hai của cô với nam diễn viên Billy Bob Thornton cũng kéo dài tương tự.

Angelina Jolie và Brad Pitt gặp nhau trong quá trình làm phim Mr. & Mrs. Smith (2004). Vào thời điểm đó Pitt đã kết hôn với ngôi sao Jennifer Aniston của Friends, và cuộc tình của anh với Jolie đã khiến họ ly hôn. Sự việc dẫn đến một vụ bê bối ở Hollywood và thống trị các tờ báo lá cải trong nhiều năm. Được gọi là “Brangelina”, Jolie và Pitt trở thành cặp đôi được săn đón nhất Hollywood. Họ kết hôn ngày 23/8/2014 tại Pháp và đâm đơn ly dị 2 năm sau đó.

Vào tháng 9/2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn với Brad Pitt và yêu cầu quyền nuôi dưỡng đối với 6 đứa con của họ. Cuộc chiến giành quyền nuôi con gây tranh cãi diễn ra công khai với những cáo buộc rằng Pitt có khả năng lạm dụng trẻ em.

Angelina Jolie và Brad Pitt hồi tháng 5/2021 đã tạm phân chia thắng bại trong cuộc chiến giành quyền nuôi con khi thẩm phán John Ouderkirk ra phán quyết nam diễn viên sẽ cùng chia sẻ quyền nuôi con với vợ cũ. Tuy nhiên kết quả này đã bị đảo ngược vào 23/7 khi hội đồng ba thẩm phán đã loại John Ouderkirk với lý do đã vi phạm “các nghĩa vụ đạo đức”. Quá trình giành quyền chia sẻ việc nuôi con của cặp đôi sẽ còn kéo dài, hứa hẹn cuộc chiến pháp lý không đơn giản.

Angelina Jolie trong phim 'Eternals: Chủng tộc bất tử'

Đỗ Quyên