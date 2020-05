Sao Hàn 17/5: Phim Thế giới hôn nhân của Kim Hee Ae và Park Hae Joon tiếp tục thu hút được thêm khán giả quan tâm và theo dõi khi tập 15 đạt rating 24.4%, tăng 0.1% so với tập 14. Được biết, 24.4% cũng là rating cao nhất mà bộ phim đạt được. Trong khi đó, Quân vương bất diệt của Lee Min Ho và Kim Go Eun không gây cuốn hút cho khán giả, tiếp tục thu về lượt xem thấp kỷ lục. Theo Nielsen Korea, hai tập mới nhất của phim đạt tỷ suất người xem là 5.8% và 6.3%, giảm 0.3% và 1.8% so với hai tập lên sóng trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại, 5.8% là rating thấp nhất mà bộ phim nhận được kể từ khi lên sóng.