Sao Hoa Ngữ ngày 23/4: Xa Thi Mạn chia sẻ 6 lý do phụ nữ cần phải trang điểm trong bức ảnh đăng tải lên mạng xã hội gần đây nhất: "Tôi cảm thấy, phụ nữ cần phải trang điểm vì 6 lý do sau: Một là nhu cầu ngoại giao, hai là để thuận lợi trong công việc, ba là tự tin trong cuộc sống hàng ngày, thứ tư là bởi yêu cái đẹp, thứ năm cũng chính là yêu cái đẹp, nguyên nhân thứ 6 cũng không phải do yêu cái đẹp hay sao?". Hoa đán 45 tuổi duyên dáng, rạng rỡ trong bức hình khiến cư dân mạng khen ngợi có lẽ thời gian đã bỏ quên cô.