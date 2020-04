- Sau gần 10 năm hoạt động trong làng giải trí, Suzy đã mang về cho mình khối tài sản 15 triệu USD (khoảng 360 tỷ đồng).

Bae Soo-ji (10/10/1994) thường được biết đến với nghệ danh Suzy, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Hàn Quốc. Cô từng là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc JYP Entertainment.

Trước khi ra mắt và đạt được thành công như hiện tại, cô từng làm người mẫu của một trang web bán hàng online. Năm 2009, Suzy từng thử giọng tại cuộc thi Superstar K và vượt qua các vòng sơ khảo nhưng cuối cùng đã bị loại.

Tuy nhiên, cô nhận được sự chú ý của một người chiêu mộ từ công ty JYP Entertainment và nhanh chóng trở thành một thực tập sinh. Sau một năm được đào tạo, Suzy được ra mắt trong nhóm nhạc Miss A cùng với 3 thành viên khác là Jia, Min và Fei.

Trong thời gian hoạt động cùng Miss A, nữ ca sĩ đã đạt được vô số thành tích cùng hàng loạt bản hit. Nổi bật trong đó là ca khúc ra mắt Bad girl good girl do Chủ tịch Park Jin Young sáng tác. Chỉ 22 ngày sau khi ra mắt, ca khúc đã đoạt chiếc cúp đầu tiên trên sân khấu âm nhạc hàng tuần. Không những thế, ca khúc còn giúp nhóm đạt được giải thưởng Daesang Ca khúc của năm tại lễ trao giải MAMA cùng năm.

Bên cạnh diễn xuất, Suzy cũng tích cực tham gia các hoạt động giải trí khác như dẫn chương trình, diễn xuất và tham gia các chương trình thực tế.

Sau 1 năm ra mắt, Suzy quyết định lấn thân sang con đường diễn xuất với vai chính trong bộ phim Dream High đạt tỷ suất người xem đài cao trong suốt hai tháng phát sóng và nổi tiếng ở nhiều nước.

Năm 2012, Suzy xuất hiện trong bộ phim Architecture 101 trong vai nhân vật lúc trẻ của nữ chính. Cũng từ bộ phim này, nữ thần được được xứ Hàn tặng danh hiệu 'Tình đầu quốc dân 'bởi sự tươi trẻ, thơ ngây trong Architecture 101.

Tại lễ trao giải Baeksang 48, Suzy đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Với giải thưởng này, Suzy cũng trở thành người nổi tiếng Hàn Quốc đầu tiên giành cả ba giải thưởng tân binh ở 3 mảng âm nhạc, truyền hình và điện ảnh.

Từ năm 2012, năm nào Suzy cũng tham gia ít nhất 1 bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh. Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như Gu family book, The Sound of A Flower, Uncontrollably fond, While you were sleeping, Vagabond …

Trong gần 10 năm hoạt động trong làng giải trí, Suzy chỉ công khai hẹn hò với 2 nam tài tử là Lee Min Ho và Lee Dong Wook. Tuy nhiên, cả 2 mối tình đều không kéo dài lâu do lịch trình của đối phương quá bận.

Năm 2017, Suzy chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ solo cùng album Yes? No?. Ca khúc mở đường cho mini-album Pretend của cô ngay sau khi phát hành đã nhanh chóng đạt hạng nhất trên tất cả các bảng xếp hạng thời gian thực.

Ở tuổi 26, với việc chăm chỉ tham gia hàng loạt dự án quảng cáo, truyền hình, điện ảnh và âm nhạc, Suzy sở hữu một khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Theo thống kê của tờ Net Worth, tài sản tính đến thời điểm hiện tại của Suzy là 15 triệu USD, lọt top 15 nghệ sĩ K-Pop giàu nhất hiện tại.

Đầu năm 2017, trong chương trình truyền Off the Rec, Suzy đã có dịp khoe căn biệt thự sang trọng của mình. Căn nhà có giá trị khoảng 3,7 tỷ won (hơn 71 tỷ đồng).

Cũng trong chương trình này, Suzy khoe thường dùng siêu xe Porsche 911 trị giá 171 triệu won (3,6 tỷ đồng) để đi chơi với bạn bè.

Sau 10 năm gắn bó với JYP, Suzy quyết định chấm dứt hợp đồng vào tháng 3/2019 để đầu quân vào Soop Management - công ty quản lý các diễn viên nổi tiếng hàng đầu như Gong Yoo, Gong Hyo Jin, Kim Jae Wook, Nam Ji Hyun, Jeon Do Yeon…

Hiện tại, Suzy đang tích cực chuẩn bị cho bộ phim truyền hình mới của mình mang tên Sandbox đóng chung cùng nam diễn viên Nam Joo Hyuk.

Video về Suzy:

