Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam Ngọc Châu và Quán quân Next Top Model Nguyễn Oanh tham gia đường đua giành ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 dù chưa bước vào các vòng thi chính thức, nhưng đã thu hút được sự quan tâm của khán giả với những gương mặt tên tuổi và nhiều kinh nghiệm. Ban tổ chức mới công bố hai quán quân cuộc thi Vietnam's Next Top Mdel - Nguyễn Oanh và Ngọc Châu chính thức ghi danh tham dự khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Oanh và Ngọc Châu đều xác nhận và chia sẻ hình ảnh đầu tiên đến với cuộc thi. Cả 2 đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đấu trường sắp tới.

Cùng bước chân ra từ một cuộc thi người mẫu lớn với danh hiệu cao nhất, cả hai ngay lập tức thu hút nhiều bình luận của khán giả và người hâm mộ. Nguyễn Oanh là quán quân Vietnam's Next Top Model 2014, Ngọc Châu là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016 và từng dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019.

Theo công bố, Ngọc Châu đến từ Tây Ninh, sinh năm 1994, cao 1m74 với số đo 84-68-94 cm, Nguyễn Oanh đến từ Quảng Ninh, sinh năm 1996, cao 1m83, với số đo 90-63-98 cm.

Ngọc Châu cho biết luôn tâm niệm rằng mình phải liên tục làm mới bản thân, không ngừng phấn đấu và trau dồi để tốt hơn mỗi ngày. Cô xem Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 là một cơ hội và thử thách để phát triển bản thân, thể hiện bản lĩnh, tinh thần của một người phụ nữ Việt Nam và chinh phục ngôi vị cao nhất, mang hình ảnh đất nước vươn ra thế giới. Từ đó, cô có thể mang lại nhiều giá trị bền vững và ý nghĩa hơn cho những hoạt động xã hội, cộng đồng đang theo đuổi.

Nguyễn Oanh chia sẻ sinh ra ở một vùng quê sát biên giới, lớn lên nhờ sự nuôi dạy và tình yêu thương từ người mẹ đơn thân và ông bà ngoại của mình. Cô chưa từng nhìn thấy mặt bố và thường xuyên bị bạn bè trêu chọc nên cảm thấy thiệt thòi, tủi thân vì tổn thương. Gia đình khó khăn, từ nhỏ cô đã theo mẹ buôn gánh bán bưng, không thể theo học đại học, nhưng chưa bao giờ ngừng cố gắng và từ bỏ ước mơ và đăng ký tham gia cuộc thi người mẫu với hy vọng sẽ kiếm được tiền và cơ hội thay đổi cuộc sống gia đình được tốt hơn.

"Tôi muốn được tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam để chinh phục thử thách bản thân, khẳng định cá tính và cống hiến sức trẻ của mình thông qua những chương trình thiện nguyện, cộng đồng vì một tương lai tốt đẹp hơn", Nguyễn Oanh cho biết.

Kể từ khi đăng quang Next Top tới nay, hai người đẹp sinh đều thay đổi đáng kể về ngoại hình và thần thái, tự tin trong những hình ảnh được chia sẻ. Vì vậy, khán giả chờ đợi đường đua tới ngôi vị cao nhất sẽ còn nhiều diễn biến mới khi các ứng viên mạnh khác lần lượt đăng ký tham dự.

Các người đẹp xuất thân từ Vietnam's Next Top Model có khá nhiều lợi thế ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm 2017, Top 3 gồm H'hen Niê, Hoàng Thùy, Mâu Thủy đều từng là thí sinh Next Top, hay Hương Ly - top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cũng là quán quân Next Top năm 2015.

