Nét mặt đậm chất Á Đông của người mẫu Thu Anh Hồ đang liên tục được cộng động mạng so sánh với vẻ đẹp của Nam Phương Hoàng Hậu.

MV Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hoà Minzy đang là tâm điểm chú ý trong thời gian này bởi sự đầu tư hoành tráng, nội dung lấy từ câu chuyện tình đầy thăng trầm của Nam Phương Hoàng Hậu với vua Bảo Đại. Sau khi MV ra mắt, mọi thứ liên quan đến Nam Phương Hoàng Hậu đều được khán giả vô cùng quan tâm. Lượng khán giả tìm kiếm đọc thông tin về nhân vật này rất nhiều và thật thú vị khi nhiều người phát hiện ra nét mặt đậm chất Á Đông của người mẫu Thu Anh Hồ có nhiều nét tương đồng với vẻ đẹp của Nam Phương Hoàng Hậu.

Không phải tự nhiên mà Thu Anh được nhiều bạn bè, cũng như người hâm mộ gọi tên khi mấy ngày nay, hình ảnh về nét đẹp của Nam Phương Hoàng Hậu được nhiều kênh thông tin nhắc lại. Ở nhiều góc cạnh, nét mặt của Thu Anh khá giống với Nam Phương Hoàng Hậu từ cặp chân mày, sống mũi hay đôi mắt đều có nét tương đồng.

Người mẫu Thu Anh Hồ sinh năm 1994 và là gương mặt quen thuộc xuất hiện trong các MV triệu view của các bản hit như Lạc Trôi (Sơn Tùng – MTP), Nước mắt em lau bằng tình yêu mới (Dalab ft Tóc Tiên), Sau tất cả (Erik), Everyday (Spacespeaker)...

Với nét đẹp Á Đông, cô nàng ghi điểm khi tham gia The Face 2018, và chọn về đội của HLV Thanh Hằng. Không sở hữu chiều cao 'khủng' nhưng Thu Anh đã tự tin vượt qua hầu hết các thử thách tại The Face Việt Nam 2018, luôn luôn nổi bật với cá tính riêng. Bí quyết của cô nàng nhỏ nhắn này chính là cách lựa chọn thời trang để hạn chế đi những khuyết điểm của chính bản thân. Dù sở hữu nhiều nét ấn tượng nhưng không may mắn, cô ra về khá sớm và để lại luyến tiếc trong lòng nhiều khán giả.

