Chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều gameshow, chương trình, cuộc thi liên tục bị dời lịch, tạm dừng phát sóng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng cùng các đợt giãn cách xã hội kéo dài, nhiều chương trình truyền hình bị ảnh hưởng, buộc phải điều chỉnh lịch hoặc dừng phát sóng do công tác sản xuất phải tạm ngưng đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Hiện tại, hầu hết các chương trình gameshow tại Việt Nam chọn hình thức quay hình cuốn chiếu song song trong quá trình phát sóng. Cách thức này sẽ giúp nhà sản xuất và nghệ sĩ đo được thị hiếu khán giả nhưng gặp nhiều khó khăn về ghi hình. Khi phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, tiến độ quay hình bị đình ảnh hưởng, đồng nghĩa với việc cạn kiệt số tập lên sóng.

Chơi là chạy - Running Man Vietnam bị dời lịch phát sóng đến tháng 9.

NSX thông báo dời lịch ra mắt Chơi là chạy - Running Man Vietnam tới giữa tháng 9/2021, lùi 2 tháng so với dự tính ban đầu. Trước thời điểm giãn cách xã hội, Running Man Vietnam đã hoàn thành ghi hình một số tập. Sau đó, thực hiện đúng quy định giãn cách và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, ê-kíp phải ngưng các hoạt động ghi hình dù đã được lên kế hoạch cụ thể, chi tiết từ trước. Theo thông tin từ NSX của mùa đầu tiên, ê-kíp thực hiện mỗi cảnh quay có lúc lên đến hơn 100 người.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả theo dõi Rap Việt mùa 2 hiện chưa có lịch phát sóng. Fanpage chính thức đang đăng tải những nội dung casting đã quay hình trước đó. Nhà sản xuất của chương trình hấp dẫn này cũng là đơn bị thực hiện bộ phim Cây táo nở hoa, tuy nhiên phim đã quay xong từ trước và đều đặn lên sóng 3 tập mỗi tuần.

Chia sẻ với VietNamNet, nhà sản xuất loạt chương trình Ca sĩ bí ẩn, A đây rồi, Chọn ai đây, Thách thức danh hài... cho biết cũng phải hoãn lịch ghi hình do dịch bệnh bùng phát, thay vào đó sẽ phát sóng những tập tóm tắt. Một số gameshow như Thực khách vui vẻ, Cả nhà thương nhau, Tâm đầu ý hợp, Bí kíp vàng,... sẽ tiếp tục phát sóng những tập đã ghi hình sau đó cũng dời lại đến khi tình hình dịch bệnh ổn định.

Chương trình Siêu tài năng nhí với sự dẫn dắt của Trấn Thành, Hari Won, Gil Lê cũng dừng lại ở tập 10. Sau vòng loại cuối cùng, chương trình hiện chỉ phát sóng những tập phát lại. Với Siêu tài năng nhí, việc đảm bảo an toàn cho các thí sinh nhí là cần thiết dù trước đó nhà sản xuất đã có một số tập quay không có khán giả xem trực tiếp tại phim trường.

'Siêu tài năng nhí' dừng lại ở tập 10.

Đại diện chương trình The Heroes - Thần tượng đối thần tượng cho biết chương trình hiện còn một đợt ghi hình cuối và chờ đợi khi sau khi hết giãn cách xã hội sẽ tiến hành, tuân thủ đầy đủ yêu cầu của Bộ Y tế. Ở các đợt quay trước đó, để đảm bảo an toàn, chương trình giới hạn người trên sân khấu, chia đội để ghi hình, toàn bộ ê-kíp phải có xét nghiệm âm tính với Covid.

Ngày 9/7, nhà sản xuất chương trình Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew phát sóng vào thứ 7 hàng tuần trên VTV3 thông báo tạm dừng phát sóng, để tìm kiếm nội dung khác phủ sóng trong tình cảnh không thể ghi hình ở phim trường và quá trình tập luyện của các nhóm bị ảnh hưởng khá nhiều vì quy định trong giãn cách theo chỉ thị 16 của UBND TP.HCM - không tụ tập quá 2 người.

Việc dời lịch của hàng loạt chương trình sẽ gây tổn thất lớn đến nhà sản xuất.

Không chỉ các gameshow, các cuộc thi đang diễn ra cũng bị ảnh hưởng bởi thời gian giãn cách xã hội kéo dài. Vòng sơ khảo cuộc thi Miss Earth Vietnam 2021 sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Tùy vào tình hình dịch bệnh từng vùng, ê-kíp sẽ lựa chọn hình thức phù hợp để thí sinh có thể gặp mặt trực tiếp ban giám khảo. Ban tổ chức cũng sẵn sàng lùi thời gian tổ chức cuộc thi để chấp hành nghiêm ngặt các quy định chống dịch của nhà nước.

MultiMedia JSC cho biết các show và sự kiện như: Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam, Vietnam International Fashion Week, Miss Fitness Stars Vietnam…, hầu như không thể thực hiện theo đúng như lịch trình dự kiến, điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn tới những kế hoạch chung. Nhà sản xuất này phát triển những format online cũng như khai thác các nội dung trên digital để tiếp tục làm nóng các chương trình. The Face Online 2021, Miss Fitness Stars Vietnam đang thực hiện việc voting online trước thềm casting trực tiếp.

Thanh Nhàn - Thanh Duy