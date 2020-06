Tập 7 'Người ấy là ai mùa 3' để lại tiếc nuối khi nữ chính Hà An không chọn đúng chàng trai màu xanh. Tuy nhiên hy vọng cho cô vẫn còn khi anh chàng độc thân đang là bác sĩ hứa sẽ chờ cô sau chương trình.

Người ấy là ai tập tiếp theo vừa chính thức lên sóng trên HTV2 với dàn cố vấn gồm Hương Giang, Khả Như, Quang Trung cùng ca sĩ Trọng Hiếu. Nữ chính trong tập này là Hà An - một người đẹp chuyển giới. Lý do đến với chương trình của cô là mong muốn tìm được cho mình một người đàn ông có thể chấp nhận và bao dung con người thật của mình.

“Tôi đã có một mối tình. Sau khi tôi chuyển giới, tôi trở về giống như một cái cây khát nước. Con người ta luôn luôn mong chờ một hạnh phúc đến với mình. Trong quá trình quen, tôi cứ nghĩ mình đã trở thành một cô gái. Tôi không thích nói về bản thân mình là ai, anh ấy cũng không phát hiện và cũng không hỏi. Hôm đó anh có chia sẻ rất thích trẻ con, muốn cả 2 tiến tới gia đình. Khi anh ấy nói như thế tự tôi thấy mình có lỗi”. Và cuối cùng, Hà An đã lựa chọn nói ra sự thật với người yêu.

Hà An - nữ chính đặc biệt trong chương trình khi là người chuyển giới.

Sau những giây phút lắng đọng, chương trình bắt đầu đưa nữ chính đến phần gặp gỡ 5 chàng cực phẩm. Dàn cố vấn và khán giả không ngừng phấn khích khi 5 chàng trai xuất hiện.

Chàng trai “Doraemon” Quốc Đạt phải dừng chân đầu tiên khi nữ chính Hà An cùng Hương Giang, Khả Như, Quang Trung đồng lòng nghĩ anh màu tím. Quốc Đạt lộ diện với phần thể hiện ca khúc Mình yêu nhau từ kiếp nào cực ngọt. Kết quả cả sân khấu tràn ngập màu đỏ khiến Hương Giang một phen “sượng sùng” khi ban đầu còn khẳng định chắc nịch cực phẩm này là nữ chuyển giới thành nam.

Dàn cố vấn hài hước trong "Người ấy là ai tập 7".

May mắn khi loại được chàng trai màu đỏ, hành trình của Hà An tiếp tục với phần thử thách 4 anh chàng còn lại. Trò chơi “Gà đẻ trứng vàng” sẽ phần nào đưa ra gợi ý ai là chàng trai “chuẩn men” cho cố vấn và nữ chính. Cuối cùng, chàng trai tiếp theo phải dừng chân chính là Thanh Sơn.

Với 4 bảng tím và duy nhất một bảng xanh của Trọng Hiếu, lần này số đông đã đúng khi Thanh Sơn lộ diện với màu tím thuyết phục tất cả mọi người. Thanh Sơn mang tình yêu hạnh phúc của mình để kể với mọi người trong chương trình: “Tôi vừa tổ chức đám cưới cách đây một tháng”. Tiếp đó là sự xuất hiện bất ngờ của “vợ” anh - Hoàng Khang và mẹ của cả hai.

“Khi mình sinh ra một đứa con, mình chăm sóc và nuôi dưỡng cho đến lớn, đâu đó mình cũng đã chuẩn bị tâm lý là phải chấp nhận như vậy. Cô nghĩ nếu ông trời không cho một cô con dâu, thì bù lại cho một 'cô' con trai”, mẹ Thanh Sơn khiến cả trường quay vô cùng xúc động với những chia sẻ của mình.

Câu chuyện của cặp đôi đồng tính khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chia tay 2 chàng trai, cơ hội dành cho Hà An ngày càng nhiều để chọn được anh chàng độc thân.

“Cả 3 chàng trai đều biết hoàn cảnh của An, không có lý do gì chỉ vì muốn thắng cuộc chơi này mà phải diễn đến như thế. Tôi vẫn có niềm tin là anh ấy chân thành thật”, Hương Giang nói về Hồng Sơn. Trấn Thành cho rằng Gia Huy và Hà An có cách vận hành cuộc sống khá khác nhau. Huy sống quá nghệ sĩ còn Hà An quá yên bình nên sẽ là một thử thách lớn cho nữ chính. Riêng Khả Như nghĩ Việt Anh đã có chủ và đến đây không có mục đích rõ ràng như 2 anh chàng còn lại.

Cuối cùng, bó hoa được Hà An trao cho chàng vũ công Gia Huy với lý do: “Tôi cảm giác anh ấy chân thành”.

Việt Anh - chàng trai đến từ Hà Nội lộ diện là cực phẩm màu xanh. Anh chia sẻ rằng anh rất cởi mở trong chuyện giới tính, đồng nghĩa với việc anh đã hiểu và chấp nhận điều đó khi đến với chương trình bởi vì anh đã từng nói chuyện rất thân với một người chuyển giới.

Nữ chính tiếc nuối khi bỏ lỡ 2 chàng trai độc thân trong chương trình.

Chàng trai Hồng Sơn bắt đầu bước vào phần lộ diện. Tuy nhiên điều không mong chờ nhất đã xảy ra khi chàng bác sĩ Hồng Sơn tiếp tục là chàng trai màu xanh khiến cho hy vọng của Hà An chỉ còn rất ít. Dàn cố vấn đặc biệt là Hương Giang, cùng nữ chính đã tỏ ra thất vọng vì tiếc nuối đã bỏ lỡ chàng trai chân thành này.

Hồng Sơn chia sẻ: “Từ lúc biết Hương Giang, suy nghĩ những người đặc biệt đó tôi thấy họ phi thường và nghị lực. Tôi rất nể và phục những người như vậy. Hôm nay gặp được nữ chính, tôi thấy những điều đó. Đối với tôi, quen một cô gái như vậy là bình thường”. Cuối cùng anh cũng lặp lại lời hứa với nữ chính là sẽ chờ cô sau chương trình.

Chuyện gì đến cũng đến, nữ chính đành nuối tiếc khi nhìn cả sân khấu tràn ngập sắc đỏ và Gia Huy nắm tay người yêu mình trên sân khấu. Bạn gái Gia Huy đã đến ôm nữ chính và anh chàng cũng trao lại bó hoa cho cô kèm theo lời xin lỗi: “Tôi cảm thấy rất day dứt và có lỗi với An. Tôi vẫn sẽ đồng hành cùng An trên đoạn đường còn lại. Có thể không phải với tư cách người yêu, nhưng sẽ là một người bạn, lắng nghe, hiểu An để tìm cho An một người đàn ông thích hợp”.

Chàng trai nữ chính chọn là người đã có chủ.

Người ấy là ai tập 8 với sự xuất hiện của dàn cố vấn Lan Phương, Gil Lê và Huỳnh Lập sẽ lên sóng lúc 20h thứ Sáu – 26/06 trên HTV2 hứa hẹn tiếp tục mang đến rất nhiều điều thú vị.

T.K