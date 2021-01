Tại trận chung kết Siêu trí tuệ mùa 2, MC Lại Văn Sâm tỏ ra bất ngờ và tiếc nuối trước sai lầm của 2 "cao thủ toán học" Huy Hoàng và Hoàng Hiệp.

Tập cuối Siêu trí tuệ mùa 2 khép lại với phần thi ấn tượng của Huy Hoàng và Hoàng Hiệp - hai 'cao thủ trong lĩnh vực toán học. Theo đó, nhận được thách đấu của Hoàng Hiệp, Huy Hoàng quay trở lại sân khấu Siêu trí tuệ và tham gia thử thách "Mã tung hoành".

Video phần thi "Mã tung hoành" của Huy Hoàng và Hoàng Hiệp:

Mã tung hoành là sự kết hợp của hai thử thách đã từng xuất hiện tại Siêu trí tuệ:Logic tung hoành và Mã đi tuần. Trên bàn cờ Mã đi tuần, ban giám khảo xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của quân mã theo giá trị của các dãy số tung hoành. Tuyển thủ không được đi các nước trùng nhau trên bàn cờ, đồng thời phải điền giá trị vào các ô cờ sao cho tổng hàng ngang và hàng dọc trùng với con số tìm được trong dãy số tung hoành trước đó.

Từng chiến thắng ở hạng mục Logic tung hoành ở mùa 1 nhưng Huy Hoàng cho biết khá áp lực với lần quay trở lại này: "Mình vừa phải kết hợp khả năng quan sát, năng lực tính toán, thực hiện đa nhiệm nhiều nhiệm vụ một lúc cho nên thử thách này có độ khó rất cao so với thử thách mùa 1”.

Chạm mặt một đối thủ nhiều kinh nghiệm, Hoàng Hiệp vẫn giữ vững được sự tự tin: "Mình thật ra không quan tâm đối thủ mình có thể làm được gì, điều quan tâm lớn nhất đối với mình đó là mình có thể làm được gì".

Huy Hoàng và Hoàng Hiệp bước vào trận đấu trí kịch tính trong vòng chung kết Siêu trí tuệ.

Bước vào phần thi, Huy Hoàng nhanh chóng nắm lấy lợi thế ở phần Logic tung hoành và vươn lên dẫn trước. Đến phần Mã đi tuần, thí sinh Siêu trí tuệ mùa 1 tỏ ra khá lúng túng và phải thực hiện lại do trùng nước đi của quân mã. Năm lấy cơ hội, Hoàng Hiệp tăng tốc và hoàn thành thử thách trước với thời gian 13 phút 50 giây.

Tuy nhiên, đáp án của hai chàng trai đều chưa chính xác. Hoàng Hiệp sai hai giá trị tổng ở hàng dọc và ngang, còn Huy Hoàng gần như sai hoàn toàn giá trị tổng ở hàng dọc. Kết quả này khiến giám khảo Lại Văn Sâm, Dương Anh Vũ bất ngờ và tỏ ra tiếc nuối. "Khi Huy Hoàng đúng hết các giá trị hàng ngang, chúng tôi đã tin rằng em ấy là người chiến thắng và chuẩn bị ăn mừng", Dương Anh Vũ chia sẻ.

Các giám khảo bất ngờ, tiếc nuối cho sai lầm của Huy Hoàng và Hoàng Hiệp.

Theo đó, vì cả không hoàn thành được chính xác thử thách nên Huy Hoàng và Hoàng Hiệp tiếp tục so tài với một đề thi Mã tung hoành. Lần này, Hoàng Hiệp tiếp tục hoàn thành thử thách nhanh hơn với 10 phút. Vấp phải sai lầm do hấp tấp, Huy Hoàng hoàn thành bài thi sau đó 3 phút. Tuy cả hai đều có đáp án chính xác nhưng Hoàng Hiệp giành chiến thắng do thời gian làm bài nhanh hơn.

MC Lại Văn Sâm vỡ oà khi Hoàng Hiệp dành chiến thắng.

Sau phần thi, Hoàng Hiệp cảm thấy may mắn khi chiến thắng thử thách: "Anh Huy Hoàng là người chắc chắn nên nếu để anh bấm chuông trước, em sẽ thua. Do đó, em phải làm mọi cách để bấm chuông nhanh hơn. Em cảm thấy may mắn vì chiến thắng được thử thách này". Về phía Huy Hoàng, chàng trai 21 tuổi cho biết đã đi sai một số nước cờ nên phải đi lại từ đầu, từ đó không còn nhớ giá trị của các ô cờ.

Như vậy, chiến thắng thuyết phục của Hoàng Hiệp đã khép lại chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2.

Hạnh Hạnh