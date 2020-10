Tại chương trình 'Tường lửa' tập 8, Only C lựa chọn an toàn và quyết định ký hợp đồng, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ hơn 237 triệu đồng tiền thưởng.

Lựa chọn an toàn, Lou Hoàng – Only C đánh mất 237 triệu đồng:

browser not support iframe.

Khách mời tiếp theo chinh phụcTường lửa lên sóng tối 8/10 là bộ đôi ca nhạc sĩ ăn ý: Lou Hoàng và Only C. Mặc dù đã kết hợp với nhau trong nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng đây là lần đầu tiên cặp đôi cùng tham gia một gameshow. Only C cũng chia sẻ rằng anh và Lou Hoàng rất ít khi tâm sự với nhau nên anh hy vọng sau chương trình cả hai sẽ gắn bó hơn.

Lou Hoàng – Only C lần đầu kết hợp tại Tường lửa.

Ở vòng thi đầu tiên, Only C và Lou Hoàng lập kỷ lục khi liên tiếp để bóng rơi vào ô 12,5 triệu đồng – giá trị tiền thưởng cao nhất tại vòng 1. Tuy nhiên cặp đôi trả lời sai 2 câu hỏi: Ở loài cá ngựa con nào có nhiệm vụ mang thai? (đáp án: con đực) và Bánh Flan có nguồn gốc từ nước nào? (đáp án: La Mã) nên số tiền mà cả hai có được sau vòng 1 chỉ còn 30 triệu đồng.

Đến vòng thi thứ 2, Only C nhận nhiệm vụ trả lời câu hỏi trong phòng băng và nhường sân khấu lại cho đàn em. Lou Hoàng khởi đầu không may mắn vì thả bóng vào ô 100 triệu đồng đúng lúc Only C trả lời sai câu hỏi về vận động viên quần vợt Lý Hoàng Nam.

Thế nhưng ở những lần thả bóng tiếp theo, Lou Hoàng đã thể hiện sự “mát tay” của mình. Đặc biệt là ở câu hỏi cuối cùng: Bộ phim đầu tiên trên thế giới ‘Workers leaving the Lumière Factory’ có thời lượng bao nhiêu? (đáp án: 46 giây), giọng ca Yêu em dại khờ liều mình nhân 3 số bóng và mang về hơn 125 triệu đồng.

Lou Hoàng liên tiếp gặp may ở những màn thả bóng nhận tiền.

Bộ đôi bước vào vòng thi cuối với 137,5 triệu đồng. Số tiền này tăng lên nhanh chóng khi Lou Hoàng nhiều lần thả bóng vào ô có giá trị lớn: 100 triệu, 200 triệu và 250 triệu. Trong phòng băng, Only C trả lời đúng 2 câu hỏi khó về vườn quốc gia Cát Tiên và tục bố trí nhà ở của người Chăm. Số tiền cao nhất mà cả hai có được ở vòng này là 887,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, con số này cũng nhanh chóng tụt xuống khi Only C trả lời sai câu hỏi thứ 3 và Lou Hoàng thả bóng vào ô 200 triệu đồng 2 lần liên tiếp ở phần hoàn tiền. Chứng kiến số tiền “tụt dốc không phanh”, Lou Hoàng chia sẻ: “Bây giờ, em cảm giác chuyện tiền bạc phù du lắm”. Kết quả, cả hai có được 237.503.000 đồng.

Lou Hoàng – Only C đối mặt với nhau tại sân khấu.

Với kết quả sau 3 vòng chơi, Only C – Lou Hoàng có được 110 triệu đồng nếu ký hợp đồng đàm phán. Ngược lại, nếu xé hợp đồng, cả hai sẽ mang về số tiền 237,5 triệu đồng.

Đối mặt với đồng đội tại sân khấu, Only C chia sẻ: “Anh đã ký vì sứ mệnh ban đầu của mình khi đến đây. Anh nghĩ đây là lựa chọn an toàn và phù hợp”. Mặc dù tiếc nuối vì đã bỏ lỡ hơn 237 triệu đồng nhưng Lou Hoàng vẫn tôn trọng quyết định của đàn anh. Cả hai vui vẻ ra về với 110 triệu đồng tiền thưởng.

Thanh Uyên