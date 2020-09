Hiện nay, học IELTS là lựa chọn của nhiều người có nhu cầu đi du học, định cư nước ngoài hay xin việc làm… Song, việc chọn cho mình một người thầy phù hợp để theo học vẫn là nỗi băn khoăn không nhỏ.

Băn khoăn chọn… thầy

Từng kinh qua 2 lớp IELTS với cả giáo viên Việt Nam và nước ngoài, Hà (20 tuổi) cho biết giáo viên bản ngữ đem đến kho kiến thức tiếng Anh vô tận cho người học. Hà thích cảm giác nói chuyện với người nước ngoài, chất giọng “chuẩn” và cả văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, lớp chỉ xài tiếng Anh, đôi lúc lúc Hà nghe giảng như “vịt nghe sấm”, song lại ngại hỏi vì rào cản ngôn ngữ.

Giáo viên bản ngữ không trải qua “bể khổ” học tiếng Anh như Hà. Họ sống ở đất nước sinh ra đã nói tiếng Anh mỗi ngày. Kiến thức phong phú của người dạy chưa chắc đã mang lại thành công cho người học. Hà nhớ mãi lời thầy giáo Mỹ hỏi “Vì sao cứ học trước quên sau?”, mà không hiểu cô bạn vấp phải lỗ hổng lớn bài nghe, thiếu từ vựng bài nói và đang đau đầu với ngữ pháp bài viết...

Học với người nước ngoài khi lần đầu tiếp cận IELTS, với Hà, giống như xỏ chân vào chiếc giày quá cỡ. Song, trải nghiệm với cô giáo Việt sau đó nhanh chóng giúp Hà lấy lại tự tin, bởi được giáo viên dạy cho nhiều kinh nghiệm vượt khó học IELTS, cách luyện thi ẵm điểm cao... Giáo viên hiểu rõ và đồng cảm với mọi lỗi sai mà học viên hay mắc, từ đó chủ động truyền thụ kiến thức.

Học IELTS với ai cũng là băn khoăn của Đức (16 tuổi) khi bắt đầu. Áp lực lấy IELTS 7.5 để du học khiến cậu bạn toát mồ hôi. Cuối cùng, Đức quyết định học cả hai cùng lúc với hy vọng: Thầy “Tây” sẽ dạy tốt kỹ năng nghe - nói và nâng cao trình độ giao tiếp khi du học, còn thầy Việt giúp thuần thục kỹ năng đọc - viết và chia sẻ bí kíp ôn luyện lấy điểm cao cả 4 bài thi.

Khóa IELTS với thầy người Anh có học phí lên đến 25 triệu. Sau 3 tháng, Đức thấy trình nghe nói tiến bộ lên hẳn. Bên cạnh đó, khi học luyện âm cô giáo Việt, cô nắm được những âm người học dễ đọc sai do ảnh hưởng của cách phát âm tiếng Việt để có cách khắc phục hiệu quả.

Lúc luyện đọc và viết, theo Đức, giáo viên Việt là lựa chọn số một, nhờ khả năng giải thích cặn kẽ dễ hiểu bằng tiếng mẹ đẻ, ví dụ như phân biệt cách dùng Although, Though, Even Though, Despite, In spite of…

Và đặc biệt là học phí “mềm”, Đức chỉ bỏ ra khoảng 1/3 số tiền so với khóa học với thầy người Anh cho khóa 52h (46 buổi) và 20h bổ trợ offline cùng giảng viên tại IELTS Fighter. Mỗi tuần còn thêm một buổi offline với giáo viên kết hợp học online miễn phí, kèm cặp sát sao và luyện đề.

Cần giáo viên phù hợp

Nhiều người thường có tư tưởng cứ phải học giáo viên bản ngữ mới “xịn”. Nhưng trong cuốn “The Non-Native Teacher”, Giáo sư ngôn ngữ học ứng dụng Peter Medgyes - Phó thư ký Bộ Giáo dục Hungary đã đưa ra 6 lợi thế của giáo viên “không phải người bản ngữ” mà thầy cô bản ngữ không có.

Đó là, họ có thể dạy phương pháp học hiệu quả hơn, cung cấp cho người học nhiều thông tin hơn về tiếng Anh, thấu hiểu mọi khó khăn học ngoại ngữ, nhạy cảm với nhu cầu và khó khăn của người học, tận dụng được lợi ích của tiếng mẹ đẻ giảng giải dễ hiểu cho học viên... Và cuối cùng, Medgyes khẳng định chỉ có giáo viên “không phải người bản ngữ” mới có thể trở thành “hình mẫu của một người học tiếng Anh giỏi” để học viên noi theo.

Cô Lan Phương - Trưởng phòng đào tạo hệ thống IELTS Fighter bày tỏ quan điểm, thế hệ giáo viên trẻ ngày nay có rất nhiều người phát âm chuẩn, ngữ điệu hay, am hiểu văn hóa phương Tây… nhờ rèn luyện chăm chỉ trong nước hoặc du học trở về, chưa kể học liệu trên lớp còn các nguồn phát âm chuẩn từ video và audio.

“Một giáo viên phù hợp cần phải nắm được trình độ và văn hoá của từng học viên, đây là 2 điều cực quan trọng để tiếp cận người học và đưa ra phương pháp giảng dạy nâng cao trình độ học viên. IELTS Fighter từng tuyển nhiều giáo viên bản ngữ, trình độ song chưa đáp ứng được yếu tố phù hợp này so với giáo viên trong nước”, cô Phương nói.

Ngoài chuyên môn, giáo viên cần khả năng truyền đạt tốt. Kỹ năng sư phạm không đánh giá dựa trên màu da, màu mắt, nơi xuất xứ hay bằng cấp. Nó quyết định dựa trên bề dày kinh nghiệm, tình yêu nghề và kỹ thuật dạy học viên.

Chẳng hạn, ở IELTS Fighter có kỹ thuật phản xạ đồng bộ hóa âm thanh. Với những từ hay phát âm sai, giáo viên sẽ cho học viên phản xạ và lặp tại mỗi từ vựng 5-10 lần. Khi đó, người học không cần thuộc quy tắc nhấn trọng âm, nhấn “ending sound” mà vẫn đọc đúng và tự nhiên.

Một giờ học tại IELTS Fighter

Nên học IELTS với giáo viên bản xứ hay giáo viên người Việt, điều này tùy thuộc vào lựa chọn và khả năng tài chính của người học. Điều quan trọng là người học liệu có “khai thác” hiệu quả giờ học với giảng viên hay không, tự luyện tập ra sao. Thầy cô là người dẫn đường chỉ lối, còn thành bại vẫn do nỗ lực từ chính bạn.

(Nguồn: IELTS Fighter)