14 năm song hành cùng hơn 1.000.000 học viên chinh phục Anh ngữ, Ocean Edu trở thành Hệ thống trung tâm đào tạo tiếng Anh được nhiều phụ huynh, học sinh tin tưởng lựa chọn.

Phát triển bền vững, mở rộng chi nhánh trên toàn quốc

Khi tiếng Anh không còn là phương tiện để tạo nên lợi thế cạnh tranh mà trở thành ngôn ngữ thiết yếu với mỗi người trẻ Việt trong thời đại toàn cầu hóa thì nhu cầu học trau dồi và nâng cao kỹ năng tiếng Anh lại càng gia tăng mạnh mẽ.

Nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu đó cũng như đề cao quyền lợi của học sinh và phụ huynh, trong năm 2021, Ocean Edu đã mở rộng thêm gần 30 chi nhánh mới tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Các trung tâm mới đều nằm tại vị trí đắc địa, khang trang rộng rãi và đặc biệt chú trọng vào chất lượng giảng dạy, nhằm cung cấp cho học viên môi trường học tiếng Anh chất lượng.

Theo đại diện Ocean Edu, 14 năm đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, Ocean Edu ngày càng khẳng định được vị thế thông qua tốc độ phát triển, nhân rộng quy mô hệ thống qua từng năm. Tính đến nay, Ocean Edu đã và đang hiện diện với hơn 130 chi nhánh, đào tạo thành công hơn 1.000.000 học viên tự tin sử dụng thành thạo tiếng Anh.

“Tại Ocean Edu, chúng tôi tự hào là nơi thắp sáng tiềm năng cho hàng triệu học viên chinh phục giấc mơ trở thành công dân toàn cầu. Để học viên có thể phát huy tối đa tiềm lực của bản thân, môi trường - người dẫn dắt - thời gian là những yếu tố then chốt. Bởi vậy, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy cùng với không gian học tập hiện đại, tiện nghi là mục tiêu mà Ocean Edu luôn chú trọng phát triển”, thầy Nguyễn Văn Thưởng - Phó Tổng Giám đốc Tuyển sinh Ocean Edu chia sẻ.

Vững vàng khẳng định vị thế trên lĩnh vực giáo dục

Trên hành trình hiện thực hóa triết lý giáo dục của mình, Ocean Edu đã “khoác” lên mình nhiều thành tựu, giải thưởng để một lần nữa khẳng định cho vị thế và chất lượng đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam.

Ngày 12/12/2020, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu được vinh danh trong Top 100 Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng 2020 - Giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những đơn vị, công ty, doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, uy tín.

Ocean Edu là một trong những doanh nghiệp đã nỗ lực khẳng định vị thế trong các trung tâm Anh ngữ tại Việt Nam, là điểm sáng trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm cả lĩnh vực giáo dục, đào tạo Anh ngữ với nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách dạy và học.

Ocean Edu lọt top sản phẩm - dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2020

Bên cạnh những giải thưởng lớn, chi nhánh Ocean Edu cũng vinh dự nhận nhiều bằng khen, chứng nhận do Sở Giáo dục & Đào tạo tại địa phương trao tặng.

Hành trang để chinh phục tương lai

Với những yêu cầu ngày càng trở nên khắt khe trong tuyển dụng, thế hệ trẻ tương lai cần phải sẵn sàng, trang bị đầy đủ hành trang để đáp ứng với những biến đổi không ngừng. Do đó, mỗi học viên cần có khả năng thành thạo ngoại ngữ và được trang bị 6 kỹ năng then chốt như: giao tiếp - hợp tác - sáng tạo - tư duy phản biện - kiến thức công nghệ và khả năng tự hoàn thiện bản thân.

Đặc biệt, Ocean Edu là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng phương pháp học tập toàn diện, phát triển tư duy vào mô hình giảng dạy tiếng Anh. Bên cạnh kiến thức được giảng dạy theo giáo trình chuẩn, học viên sẽ được tiếp cận với những dự án thực tế đòi hỏi sự chủ động tìm tòi kiến thức, khả năng phân tích, lập luận để đưa ra các giải pháp phù hợp.

“Chương trình học tiếng Anh tại Ocean Edu “ghi điểm” với phụ huynh và học viên nhờ các lợi thế: 100% giáo viên nước ngoài chuyên môn cao, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề; Trợ lý công nghệ hỗ trợ tối ưu mọi tính năng học trực tuyến tại nhà và trực tiếp tại lớp học; Hệ thống dự án, bổ trợ, ngoại khóa đa dạng, phù hợp với kiến thức và trình độ của học viên...”, đại diện Ocean Edu chia sẻ.

Với những ưu điểm trong chương trình giảng dạy tiếng Anh cho học sinh từ lứa tuổi mầm non tới sinh viên đại học, Ocean Edu sẽ là điểm đến lý tưởng giúp học sinh tự tin đón đầu, làm chủ tương lai bằng việc thông thạo Anh ngữ cùng bộ kỹ năng mềm vượt trội.

Danh sách Hệ thống Anh ngữ Ocean Edu: https://ocean.edu.vn/vi-VN/gioi-thieu/he-thong-chi-nhanh-dao-tao-17 Ocean Edu Trụ sở: Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội Hotline: 1900 6494 - 02473 000 333 Email: info@ocean.edu.vn

Ngọc Minh