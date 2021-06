Ngày 28/7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cùng đoàn Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại tỉnh Bạc Liêu.

Không tổ chức khai mạc kỳ thi để đảm bảo an toàn

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bạc Liêu, năm nay, toàn tỉnh có 6.351 thí sinh dự thi tại 14 điểm thi, 274 phòng thi.

Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, Công an tỉnh Bạc Liêu đã cử 181 cán bộ, chiến sỹ công an tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi để đảm bảo tất cả các khâu từ nhận đề thi gốc từ Bộ GD-ĐT; bảo vệ, giám sát in sao đề; vận chuyển và bàn giao đề thi; bảo vệ phòng chứa đề, bài thi tại các điểm thi; bảo vệ phòng chứa bài thi; bảo vệ, giám sát các ban làm phách, chấm thi, chấm phúc khảo…

Công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi cũng được Ban chỉ đạo thi tỉnh Bạc Liêu rà soát, lập kế hoạch cụ thể. Tỉnh Bạc Liêu cũng sẽ tiếp tục trao đổi, tập huấn cho các cán bộ tham gia làm thi, đảm bảo mỗi cán bộ, giáo viên tham gia đều nắm chắc quy chế, hạn chế thấp nhất những sai sót có thể xảy ra.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi trường Trường THPT Bạc Liêu. Ảnh: Kim Hiền.

Tổ chức kỳ thi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nên tất cả các điểm thi, phòng thi sẽ được khử khuẩn, vệ sinh trước khi kỳ thi diễn ra. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, tất cả các điểm thi sẽ được trang bị máy đo thân nhiệt; tất cả các phòng thi được trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn tay cho thí sinh, giám thị; tại các điểm thi cũng bố trí phòng chờ và phòng thi dự phòng. Đặc biệt, do dịch bệnh nên tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các điểm thi không tổ chức khai mạc kỳ thi.

Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho hay, Sở đã chỉ đảo tất cả các trường học trong tỉnh rà soát điều kiện, hoàn cảnh của từng thí sinh để kịp thời động viên tinh thần các em. Những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ về kinh phí trong thời gian thi, đảm bảo không để học sinh nào vì khó khăn mà không đến được điểm thi.

Đặt an toàn cho thí sinh và cán bộ làm thi lên hàng đầu

Kiểm tra điểm thi Trường THPT Bạc Liêu - điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất của tỉnh với 643 em, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã động viên các học sinh tập trung ôn tập, giữ sức khoẻ và tinh thần thật tốt để bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

“Các học sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay đã chịu tác động của cả 2 năm học lớp 11 và lớp 12 do dịch bệnh Covid-19. Do đó, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo tinh giản chương trình học và đảm bảo đề thi sẽ không có những kiến thức trong phần chương trình đã được tinh giản”, bà Minh nói.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh động viên các em học sinh lớp 12 trường THPT Bạc Liêu. Ảnh: Kim Hiền.

Làm việc với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bạc Liêu, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai các phần việc tiếp theo để kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng. “Đảm bảo an toàn, sức khoẻ của thí sinh và cán bộ làm thi là ưu tiên số một”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Từ nay đến khi kỳ thi diễn ra, tỉnh Bạc Liêu cần chú trọng rà soát lại toàn bộ hồ sơ của hội đồng thi, của từng thí sinh tham dự kỳ thi. Đồng thời phải phân loại các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 nếu có để kịp thời có phương án tổ chức thi. Sau mỗi buổi thi phải có kế hoạch vệ sinh phòng thi, điểm thi, đảm bảo an toàn phòng dịch ở mức độ cao nhất.

Kim Hùng